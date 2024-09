Escándalo: Vinicius Junior fue duramente criticado por un ex presidente de Valencia

Roig, que supo liderar a la entidad valenciana entre los años 1994 y 1997, dio una impactante opinión sobre el racismo en el fútbol: "Antes no había esos problemas o yo no los notaba. Romario era medio negro y no tenía problemas".

