A sus 89 años, así luce hoy la tenista trans Renée Richards

Renée Richards antes.jpg Richards antes del cambio de sexo.

Richards nació un 19 de agosto de 1934 en la ciudad de Nueva York bajo el nombre de Richard Raskind. Siempre fue muy buena en los deportes, tanto así que en el colegio practicaba fútbol, básquetbol y natación.

Estudió en la Universidad de Yale, donde se especializó en oftalmología y llegó a ser la capitana del equipo de tenis. Se unió a la marina de Estados Unidos en 1963 con el fin de continuar su formación médica.

Desde pequeña, Renée demostró que le gustaban las prendas femeninas, lo cual en un momento la ayudó a darse cuenta de que quería un cambio de sexo.

Se casó con una mujer llamada Bárbara Mole en junio de 1970, con quien vivió cinco años de matrimonio, los que dieron por fruto a su único hijo, Nicholas Raskind, nacido en 1972.

Renée Richards: ¿cuándo sucedió el cambio de sexo?

Richards comenzó a tratarse (después del nacimiento de su hijo) con el Doctor Charles Ihlenfeld, quien le suministró inyecciones de hormonas que ayudarían a la concreción de su cambio de sexo.

US Open On This Day: Renee Richards vs. Virginia Wade

La operación se concretó en 1975. Richards recibió acompañamiento y asesoramiento psicológico todo el tiempo. Dicha operación la llevó a cabo el médico urólogo argentino Roberto Concepción Granato.

Además cambió su identidad: desde ese entonces comenzó a llamarse Renée Richards.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuánto cobrará Francisco Cerúndolo por llegar a la segunda ronda del Masters de Toronto

¿Cómo luce hoy Renée Richards?

Actualmente Renée Richards tiene 89 años y es un verdadero símbolo para la comunidad trans en todo el mundo.

En el mundo del tenis, además de sus logros personales, también fue entrenadora de Martina Navratilova y Andrea Leand.

Renée Richards hoy.jpeg Renée Richards en la actualidad.

Sin embargo, su carrera en el tenis no estuvo libre de escándalos, ya que Renée no había comentado su cambio de sexo en los torneos y fue descubierta por una periodista, ya que los movimientos y el físico le recordaban a Richards. Las demás jugadoras de los torneos no quería competir contra ella, y esto llegó a Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), quienes decidieron someter a Renée a una prueba de cromosomas.

Tras esto Renée no pudo participar en el US Open de 1976, pero la tenista llevó el caso a tribunales. La Corte estadounidense, por medio del juez Alfred Ascione, falló a favor de Richards y la USTA debió permitirle la participación en el US Open de 1977. En dicho torneo llegó a la final de dobles junto a Betty Ann Stuart.

Renée Richards se retiró del tenis profesional en 1981, a sus 47 años.