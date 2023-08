Juan Martín Del Potro le dio una pésima noticia al mundo del tenis

"Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%, para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único", señaló Del Potro en un mensaje difundido en sus redes sociales.

