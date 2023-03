Mendoza, sede de los Campeonatos Argentinos de Ruta 2023

►TE PUEDE INTERESAR: El colombiano Nicolás Paredes se quedó con la 47ª edición de la Vuelta de Mendoza

Campeonato Argentinos de Ruta 2023

Para la ocasión, se celebrará el 111º Campeonato Argentino de Ruta Élite; 24ª edición Sub 23 y Damas; 24ª edición Contrarreloj Élite, Sub 23, Damas; y 4ª edición Ruta y Contra Reloj para Ciclismo Adaptado.

El programa de los Campeonatos Argentinos de Ruta 2023

JUEVES 23 DE MARZO 2023

TURNO TARDE

RETIRO DE DORSALES Y ACREDITACIONES: de 16:00 a 19:00 con turno previo otorgado por el Colegio de Comisarios; en la sede de la Asociación Mendocina de Ciclismo. –

20:30 horas: CONGRESILLO TÉCNICO POR GOOGLE MEET

VIERNES 24 DE MARZO 2022

TURNO MAÑANA

CORREDOR DEL OESTE – CRI CICLISMO ADAPTADO

08:30 horas: Concentración

09:30 horas: CRI – Ciclismo Adaptado: Todas las categorías

Categoría T – 5 km

Categoría C – 1 giro al Corredor del Oeste 13.7 km

Categoría B – 1 giro al Corredor del Oeste 13.7 km

Categoría H – 1 giro al Corredor del Oeste 13.7 km

11:30 Ceremonia de premiación categorías DAMAS Y VARONES ADAPTADOS.

TURNO TARDE – CONTRA RELOJ INDIVIDUAL

12:00 horas: Concentración

12:30 horas: CRI DAMAS ELITE – 1 giro y fracción al Corredor del Oeste – 20.000 km

14:30 horas: CRI VARONES SUB-23 – 2 giros al Corredor del Oeste – 27.400 km

16:00 horas: CRI VARONES ELITE – 3 giros al Corredor del Oeste – 41.100 km

19:00 horas: Ceremonia de premiación categorías DAMAS ELITE – VARONES SUB-23 – VARONES ELITE

(se adjuntan planos de lugares de concentración y largada)

SABADO 25 DE MARZO 2023

TURNO MAÑANA – PRUEBAS EN LÍNEA – CORREDOR DEL OESTE

08:30 horas: Concentración

09:30 horas: Ciclismo Adaptado Damas y Varones

Categoría T – 1 giro al Corredor del Oeste 13.7 km

Categoría C – 3 giros al Corredor del Oeste 13.7 km

Categoría B – 4 giros al Corredor del Oeste 13.7 km

Categoría H – 2 giros al Corredor del Oeste 13.7 km

12:00 horas: Ceremonia de premiación categorías Ciclismo Adaptado Damas y Varones

TURNO TARDE PRUEBAS EN LÍNEA

13:30 horas: Concentración Corredor del Oeste

14:30 horas: LÍNEA DAMAS ELITE – 7 giros al Corredor del Oeste 13.7 km

18:00 horas: Ceremonia de premiación categoría – DAMAS Y VARONES CICLISMO ADAPTADO. – DAMAS ELITE

DOMINGO 26 DE MARZO 2023

TURNO MAÑANA – PRUEBAS EN LÍNEA

07:30 horas: Concentración

08:00 horas: LÍNEA VARONES SUB-23 RUTA + 2 GIROS EN EL CORREDOR DEL OESTE 146.60 Km. (LLEGADA EN CALLE PASO DE MAIPÚ).

12:30 Concentración

13:30 horas: LÍNEA VARONES ELITE – RUTA + 6 GIROS EN EL CORREDOR DEL OESTE 201.40 Km (FINAL EN EL PARQUE GENERAL SAN MARTÍN)

19:00 horas: Ceremonia de premiación categoría VARONES ELITE – VARONES SUB-23

CIRCUITO PRUEBAS EN PELOTÓN

AERO INTERNET (LUJÁN DE CUYO) – MAIPÚ – GODOY CRUZ

Largada: Aero Internet (Sáenz Peña – RP 82), Rotonda de la Virgen de Luján (Bomberos), Sáenz Peña (RP 87), Rotonda del Arado, Guardia Vieja (RP 87), Ingreso a Panamericana, Ruta Provincial 82, Camino del Perilago (RP 82), Rotonda RP 89, Av. Los Cóndores, Carretera Libertador Gral. San Martín (RN 7), Ingreso a Acceso Sur (RN 40), ingreso a calle Emilio Civit, rulos Juan Agustín Maza, Emilio Civit, Juan José Paso, Rotonda de Palmares, Corredor del Oeste, Boulogne Sur Mer, Av. Mariano Moreno, Av. Las Tipas, Corredor del Oeste hasta calle Río Juramento, donde COMIENZA CIRCUITO Corredor del Oeste.

CIRCUITO: CORREDOR DEL OESTE (C.R.I. 13.7 KM) Calle Río Juramento, Corredor del Oeste, Rotonda de Palmares, Corredor del Oeste, Boulogne Sur Mer, Av. Mariano Moreno, Av. Las Tipas, Corredor del Oeste.

Mendoza, muy bien representada

Después de 37 años, Mendoza recibirá el Campeonato Argentino de ruta Élite, Damas, Sub 23 y Adaptado. Para esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, la Selección Borravino presentará una potente formación.

Los dirigidos por Javier Saavedra (con Walter Páez como delegado) serán: Alejandro Corvalán, Mauricio Páez; el vigente campeón de contrarreloj individual, Alejandro Durán; Franco Vecchi, Nahuel Méndez, Leandro Velardez, Leonardo Cobarrubia, Mario Ovejero, Miguel Nebot, Jonathan Agüero, Emiliano López, Facundo Rioja, Matías Stern, Jorge Assenza, Iván Escudero, Maximiliano Priario y Cristian Espinosa élite, Rodrigo Santana C.R.I.

Por su parte, los Sub 23 estarán encabezados por Matías Contreras, mejor local y Sub 23 en la pasada Vuelta de Mendoza. Sin embargo, no será la única baza importante para buscar las medallas, puesto que también estarán Jean Rodríguez, Ramiro Castro, Gastón Aznar, Agustin Sánchez, Matías Flores, Ignacio Campo, Tobías Altamirano, Juan Bonilla, Franco Perulán y Sergio Valdez.

No será menor la presencia en Damas, con un combinado compuesto por la mundialista Julieta Benedetti, María Laura Bugarín, Caterin Priviley, Natalia Montenegro y Camila Durán.

Finalmente, el Ciclismo Adaptado contará con la participación de Federico Arrieta y Mario Felipe Gutiérrez, quienes intentarán repetir las medallas conseguidas en el anterior Campeonato Nacional. (Fuente Asociación Ciclista Mendocina)