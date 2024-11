Tyson-Paul: una gloria de la NFL denunció que la pelea estuvo arreglada para cuidar al youtuber

La denuncia de Michael Irvin sobre la pelea Tyson-Paul

Michael Jerome Irvin apodado The Playmaker es un exjugador de fútbol americano de 1988 al año 1999, miembro del Salón de la Fama de la NFL. En las últimas horas, a poco para que se cumpla una semana del combate que tuvo lugar en la casa de Dallas Cowboys, soltó una contundente denuncia.

En su participación en el último episodio de It Is What It Is, el hombre de 58 años no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar sobre la pelea. Según expresó, Irvin, el mano a mano fue una gran mentira porque había una cláusula en el contrato que decía que Tyson no podía usar su mejor golpe.

"No tenían ninguna intención de pelear. Si miras eso, no vi ningún uppercut patentado por Mike Tyson. ¿Qué hubiera pasado si Mike Tyson le hubiera dado un uppercut? Luego escuché a algunas personas decir que lo pusieron en el contrato. No podía hacer un uppercut con el cuerpo. ¿Cómo se puede poner eso en un contrato de pelea?".

Sobre esto, Irvin finalizó: "Tienes a toda esta gente aquí, y él no podía golpearlo y hacer ese uppercut patentado. Todo eso es Mike Tyson, de todos modos, no es Mike Tyson, y ahora le estás quitando el mejor don de Mike Tyson, que era ese uppercut. Hombre, eso es una gran mentira para mí. Es como hacerme jugar un juego sin hacer una ruta inclinada en la parte profunda o en la parte profunda. Haces lo que mejor sabes hacer. Si te quitan eso, ya no eres ese tipo, y te lo quitaron".

El fallo de los jueces en la pelea

Los jueces fallaron a favor de Paul con una puntuación de 80-72, 79-73 y 79-73. Según el cuadro de mando, Tyson conectó 18 golpes de 97 y Paul tuvo 78 de 278, una estadística extraña para el ex campeón de peso pesado.