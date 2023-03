Maravilla Martínez y un nocaut fulminante en su regreso al ring

Embed

Maravilla Martínez, con un récord profesional de 57 triunfos (32 antes del límite), 3 caídas y 2 peleas sin decisión, se presentó por primera vez en el mítico recinto porteño, acompañado por la presencia de otros campeones como Juan Martín Latigo Coggi, Marcos Chino Maidana y Marcela La Tigresa Acuña.

El combate, pactado a 10 rounds, estelarizó la gala de avant premiere de la serie "Ringo. Gloria y muerte", dedicada al legendario boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena, que estará disponible a partir del viernes en la plataforma Star+.

En su breve actuación, Maravilla Martínez guiñó sus ojos dos veces al público, en señal de absoluto control de las acciones. La definición llegó en su primer avance decidido ante un adversario frágil.

"Les agradezco a todos por haber venido, gracias infinitamente por haber recogido este calor. ¡Estoy muy potente!. Les digo una cosa: que no te hagan creer que 48 años es muy. No terminé, hasta el título mundial no paro", aseguró el argentino en su mensaje a un público ávido de más boxeo.

El excampeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) volvió a pelear en el país a casi diez años de su última actuación, una recordada noche en el estadio de Vélez Sarsfield, en pleno apogeo, cuando venció por puntos al británico Martin Murray por esa corona.