La cruda revelación de Mike Tyson tras su pelea con Jake Paul: "Me siento un poco deprimido"

Tyson, quien supo ser campeón de los pesados, volvió a la actividad solamente para verse las caras con Jake Paul, en una mediática pelea que le dio la vuelta al mundo.

En las últimas horas, en medio de su charla con Fox Sports Radio, el expugilista se refirió a lo que fue su regreso al cuadrilátero y soltó una preocupante declaración sobre cómo se siente con ello.

“Fue una cosa gigantesca, estábamos encantados, estábamos muy emocionados... pero luego la pelea terminó y boom, acabó todo...", comenzó Mike Tyson.

Posteriormente, graficando sus sensaciones luego de haber vuelto a la rutina que forma parte del día a día de su vida personal, reconoció: "Me siento un poco deprimido, tuvimos que volver al día a día”.

Continuando con las preocupantes respuestas, Tyson reveló: “No recuerdo nada, pero mi cuerpo me dolía mucho. Al día siguiente mi cuerpo, mi pecho, mi estómago realmente me dolía. No sé por qué lo hice, habíamos conversado por años así que decidimos llevarlo a cabo".

"No fue por la paga, eso no cambiará mi forma de vivir en ningún sentido”, sentenció a menos de dos meses de haber vuelto a calzarse los guantes.

Embed - Mike Tyson Says He Doesn't Remember Much of the Jake Paul Fight | COVINO & RICH

Tyson y Paul, ganaron una fortuna por su pelea

La bolsa de la pelea entre Paul y Tyson fue de más de 60 millones de dólares y más de la mitad de ese dinero fue para el influencer, que con su empresa MVP Promotions estuvo a cargo de la organización junto a Netflix.

"Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda", había expresado el youtuber en la conferencia de prensa previa a la pelea de boxeo. Por su parte, Iron Mike ganó más de 20 millones de dólares.