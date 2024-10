Juan Carrasco enfrenta las dos últimas semanas de preparación de la eliminatoria por el título mundial

boxeo-juan carrasco-entrenamiento.jfif Los permisos de la jueza que tiene a cago la causa de Juan Carrasco ha permitido que el pupilo de Pablo Chacón haga una preparación más adecuada para el compromiso que tiene para este 19 de octubre en el Aconcagua Arena.

Juan Carrasco y una preparación complicada pero exhaustiva para esta oportunidad en el boxeo internacional

Juan Carrasco (20-1-0, 12KO), finalmente podrá acceder a la gran oportunidad en el boxeo profesional internacional a sus 32 años. Ostentando los títulos de campeón Sudamericano y Latino FIB de peso ligero. Este combate se iba a realizar el pasado 6 de spetiembre el Rusia, pero la situación legal impidió su viaje a Europa. Afortunadamente la promotora del pleito decidió reprogramarla acá en Argentina.

Juan Carrasco tiene la obligación de usar una pulsera electrónica y esto limitaba sus movimientos y vida diaria, ya que permanentemente era llamado desde la penitenciaría, incluyendo varias veces por noche, lo que no es es el ideal para ninguna persona, por el stress que genera la interrupción del sueño de alguien que durante el día entrena exhaustivamente para el compromiso más importate de su carrera deportiva.

Luego de autorizaciones especiales de la jueza, se ha suavizado esta presión y Carrasco ya entrena con cierta normalidad. Puede realizar el tradicional footing matutino y realizar la práctica boxistica en el gimnasio, a las órdenes de Pablo Chacón.

Sparrings de lujo para la preparación de Juan Carrasco

"Estamos un poco más tranquilos y vengo entrenando todo el año, hace mucho que no peleo, pero me vengo manteniendo. La jueza me ha autorizado a correr (entrenamiento aeróbico) y eso está bueno, mi preparación tiene que ser dura para esta pelea de muchísimo nivel", señaló este jueves Carrasco en el gimnasio de Chacón, previo a la sesión vespertina de su entrenamiento diario.

Respecto a lo boxístico, el Titán Juan Carrasco pudo hacer guanteos con dos púgiles de proyección internacional y mayor peso como el zurdo riojano de peso superligero José Ángel Sansón Rosa (27-0-0), y el catamarqueño supermediano Pablo Corzo (20-0-0).

"Gracias Dios han venido de sparrings Sansón Rosa y los hermanos Corzo, y mañana (por este viernes) llega el Eléctrico Gustavo Lemos (ligero bonaerense con rércord de 29-1-0, 19KO). Es un buen nivel para guantear", detalló el púgil criado en el predio ferial Aconcagua, de Capital.

Respecto a su rival, comentó: "He mirado alguna pelea de él, es un boxeador cerrado que va al frente. Ellos son fuertes. Va a ser una hermosa pelea porque es un rival que no escapa, y es lo que a mi me gusta".