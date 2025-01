El desesperado pedido de un boxeador mexicano al COI sobre la disciplina en los Juegos Olímpicos del 2028

De esta forma devolvió al país al podio olímpico luego de ocho años de ausencia, consolidándolo como una de las disciplinas más emblemáticas del país. Pese a esta alegría, el boxeador mazatleco no se encuentra del todo feliz.

Esto debido a que reina la incertidumbre con respecto al futuro del boxeo en el ámbito olímpico, como consecuencia de la falta de un organismo rector a nivel mundial. Luego de que el COI le retirara el reconocimiento a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por irregularidades, el deporte está a punto de quedar fuera del programa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este contexto, Marco Verde le envió un contundente mensaje al Comité Olímpico Internacional: "A mí me duele lo que está sucediendo con el boxeo olímpico porque yo siempre le digo a la gente que lo intente".

"Obviamente quieres dinero, pero eso (ir a unos Juegos Olímpicos) nadie te lo va a quitar jamás y es algo que muy pocos logran. Una medalla, pues muchos menos logran. Así que, que lo quieran quitar de Los Ángeles 2028 me duele, tanto por mí como por las siguientes generaciones que quieren luchar por un sueño olímpico”, completó en su charla con el sitio Mediotiempo.

Marco Verde recibió el apoyo de Chávez y Canelo

Durante su participación en los Juegos Olímpicos de París, Marco Verde recibió todo el apoyo del pueblo mexicano. Entre aquellos que siguieron de cerca su performance se destacaron dos leyendas del boxeo de México: Julio César Cháves y Canelo Álvarez.

Sobre esto, expresó: “Ellos saben que en el boxeo amateur luchamos bastante para conseguir una medalla. Creo que voltearon a ver eso porque al final el boxeo profesional es algo totalmente diferente. El boxeo profesional es un negocio, pero quién está ahí lo hace de corazón y porque quiere ayudar a su familia. En el amateur es complicado porque si no ganas no recibes becas y no tienes cómo ayudar a tu familia. Al final llega un punto en el que tienes que trabajar porque no tienes dinero”.

“Qué bueno que hayan volteado a vernos porque saben que ir a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla no es fácil. Ellos están en el profesional pero estuvieron en el amateur y saben que es difícil. Ellos se enteraron y yo supe que hice una buena labor. Se dio el objetivo y ellos voltearon a verme porque saben que me esforcé”, sentenció Verde.