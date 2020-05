Agencias

El ex basquetbolista francés Tony Parker, quien fue durante 14 años compañero del argentino Emanuel Ginóbili en los San Antonio Spurs, cree que dentro de uno años será dueño de una franquicia de la NBA.

"El objetivo final es un día tener un equipo de la NBA y sé que con OL Groupe tenemos grandes sueños, creo que seré candidato para comprar una franquicia de la NBA en cinco o diez años", señaló este martes Parker según el medio francés RMC.

Parker, de 37 años y ganador de cuatro títulos de NBA con los Spurs en 2003, 2005, 2007 y 2014, se en los próximos días se unirá al OL Groupe francés, una sociedad dueña del club de la ligue 1 gala Olympique Lyon y que facturó 309 millones de euros en 2019.

Parker se unirá a la junta directiva de OL Groupe, cuyo presidente es Jean-Michel Aulas, quien lo alienta a concretar altas ambiciones internacionales.

"Tengo la intención de quedarme en los Estados Unidos; me encanta este país, aquí viví durante 20 años y no me importa viajar", agregó Parker, quien jugó 1.424 cotejos con los Spurs entre temporada regula y playoffs.

En cuanto a intentar comprar ahora con la OL Groupe una franquicia, Parker, quien también jugó en Charlotte Hornets, aseguró: "No, en este momento tenemos diferentes metas y objetivos que alcanzar. Pero en cinco a 10 años si, soy el tipo de persona que siempre va a lo grande".