Playoffs NBA: cómo ver en vivo los dos partidos de semifinales de este domingo

Luego, Minnesota Timberwolves buscará dar el golpe de local ante Denver Nuggets a partir de las 21 hs de Argentina. La serie está a favor de los Wolves 2 a 1 por encima de los últimos campeones de la NBA.

Nuggets.jpg Nuggets buscará igualar la serie ante Timberwolves.

Ambos partidos pueden verse por NBA League Pass. El último, además, por Star+.

Cuadro final de los playoffs de la NBA: así quedaron las semifinales

Semifinales Oeste: Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks - Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Semifinales Este: New York Knicks vs Indiana Pacers - Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers

Calendario completo de las semifinales de conferencia de la NBA

Semifinales de Conferencia Este

Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers

Juego 4. Lunes 13 de mayo 20horas. Cavaliers Celtics

Juego 5. Miércoles 15 de mayo - A confirmar Celtics Cavaliers

Juego 6. Viernes 17 de mayo - A confirmar Cavaliers Celtics

Juego 7. Domingo 19 de mayo - A confirmar Celtics Cavaliers

New York Knicks vs. Indiana Pacers

Juego 5. Martes 14 de mayo, 21 horas. Knicks Pacers

Juego 6. Viernes 17 de mayo - A confirmar Pacers Knicks

Juego 7. Domingo 19 de mayo - A confirmar Knicks Pacers

Dallas.jpg Dallas protagoniza otra de las semifinales de conferencia frente a Oklahoma City Thunder.

Semifinales de Conferencia Oeste

Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks

Juego 4. Domingo 12 de mayo 21:00 Timberwolves Nuggets

Juego 5. Martes 14 de mayo A confirmar Nuggets Timberwolves

Juego 6. Jueves 16 de mayo A confirmar Timberwolves Nuggets

Juego 7. Domingo 19 de mayo A confirmar Nuggets Timberwolves

Oklahoma City Thunder vs. Dallas Mavericks

Juego 4. Lunes 13 de mayo A confirmar Mavericks Thunder

Juego 5. Miércoles 15 de mayo A confirmar Thunder Mavericks

Juego 6. Sábado 18 de mayo A confirmar Mavericks Thunder

Juego 7. Lunes 20 de mayo A confirmar Thunder Mavericks