Giannis Antetokoumpo sorprendió al mundo tras ser eliminado en la NBA

antetokoumpo 2.jpg Giannis Antetokoumpo, figura de Milwaukee Bucks, fue uno de los mejores jugadores del año en la NBA

El basquetbolista de 28 años agregó: "Michael Jordan jugó 15 años y ganó 6 títulos. ¿Fueron los otros 9 años un fracaso? No hay fracasos en el deporte. Hay días buenos y días malos. Algunos días puedes alcanzar el éxito, en otros no. No siempre ganas. Y este año, alguien va a ganar".

Giannis, quien ha sido campeón y MVP de la NBA, completó: "Volveremos el año que viene, intentaremos ser mejores. Y ojalá ganar el título. Entre 1971 y 2021, que no ganamos ni un campeonato, ¿fueron 50 años de fracasos? No, no lo fueron. Fueron pasos hasta ganar un título y, con suerte, ganaremos otro".

La respuesta de Giannis Antetokoumpo

La gran victoria de Miami Heat

Miami Heat consumó la gran sorpresa al vencer a Milwaukee Bucks como visitante por 128 a 126 en tiempo extra, ganando la serie al mejor de siete encuentros por un global de 4 a 1.

En la temporada regular los Bucks culminaron con un récord de 58 triunfos y 24 derrotas, y Miami apenas con un 44-39. Los Heat clasificaron en los play-in tras caer ante Atlanta Hawks y vencer a Chicago Bulls y ahora dieron batacazo"en playoffs.

miami 1.jpg Miami Heat dio el batacazo de los playoffs

El triunfo se consumó en el estadio Fiserv Forum luego de igualar en 118 y Miami jugará en semifinales de la Conferencia Este ante New York Knicks, que también avanzó al eliminar a Cleveland Cavaliers por 4-1 en la serie luego de superarlo en el quinto partido por 106 a 95.

Miami tuvo como figuras en el triunfo ante los Bucks a Jimmy Butler, con 42 puntos, seguido por Gabe Vincent con 22 y Bam Adebayo, quien aportó un triple doble con 20 tantos, 10 asistencias y 10 rebotes.

En los Bucks Giannis Antetokoumpo estuvo bien apoyado por Khirs Middleton con 33.

Triunfos de Memphis y Golden State

En otras dos series, Memphis Grizzlies le ganó a Los Ángeles Lakers como local por 116 a 99 y descontó en la eliminatoria que favorece a los angelinos por 3-2.

Por otra parte, el vigente campeón Golden State Warriors triunfó como visitante frente a Sacramento Kings por 123 a 116 y pasó al frente 3-2, luego de haber estado 2-0 abajo en el inicio.

curry 1.jpg Curry lideró la victoria de Golden State

Este jueves jugarán por la Conferencia Este Atlanta Hawks (2) ante Boston Celtics, en el State Farm Arena, a las 21.30 de Argentina.

Denver Nuggets y Phoenix Suns ya vencieron a Minnesota Timberwolves y Los Angeles Clippers, respectivamente, para instalarse en las semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA