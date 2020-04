Agencias

Lewis Hamilton, piloto multicampeón de la Fórmula 1, consideró que "Ferrari es para el corto plazo, pero Mercedes es para toda la vida", en una polémica que busca animar a la máxima categoría del automovilismo mundial durante el receso por la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con la cadena inglesa Sky Sport, el consagrado piloto británico -seis veces campeón en la Fórmula 1, cinco de las cuales con Mercedes y una con McLaren- respondió ante los rumores de un posible futuro contrato con la escudería italiana.

Martin Brundle, ex piloto y comentarista de la cadena británica, le preguntó a Hamilton si quería ganar algún día con Ferrari y el inglés le dijo que esa posibilidad sería "algo para un corto plazo".

"Si mirás a todos los pilotos que han conducido para Ferrari, obviamente es un equipo increíble. Su coche siempre es de un hermoso color rojo y yo tengo rojo en mi casco. El rojo es el color de la pasión, o el amor, o como quieras llamarlo", señaló Hamilton.

"Lo que Mercedes ha hecho por todos sus pilotos, incluido Sir Stirling Moss, que todavía era parte del equipo, le honra y le convierte en parte de un legado y en un socio para toda la vida. Es algo que es muy atractivo", agregó.

El contrato de Hamilton con Mercedes finaliza este año y aún no se ha firmado nada de cara al futuro. No obstante, el piloto dijo que "nos hemos contado básicamente cuáles son nuestros objetivos y compromisos, por lo que no creo que siempre deba ir todo con prisa".

De la entrevista también participó Toto Wolff, jefe de la escudería alemana y persona que ha sido junto con Hamilton -actual campeón de la F1- una de las claves para el equipo alemán.

"Éramos como imanes y nos juntamos. Necesitaba que Toto hiciera lo que hizo con el equipo y él necesitaba que yo hiciera lo que hago en el auto", expresó Hamilton, quien llevó a Mercedes a lo más alto del podio de la F1, con cinco coronas mundiales, mientras que su primer título lo ganó en 2008 lo obtuvo con Mc Laren.