Lewis Hamilton desató un verdadero caos al referirse a los autos de Red Bull

El siete veces campeón del mundo expresó que "nunca había visto un coche tan rápido. Creo que cuando nosotros éramos rápidos, no éramos tan rápidos. El Red Bull es el coche más rápido que he visto, especialmente comparado con el resto", según publicó este lunes el sitio especializado Motor Sport.

Lewis Hamilton, de 38 años, llegó en el quinto lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita disputado el domingo, que ganó el mexicano Sergio Checo Pérez con un Red Bull.

En tanto, el bicampeón mundial de la F1, Max Verstappen, también de la misma escudería, se ubicó en el podio al llegar segundo tras salir desde la 15ª posición en la largada.

"No sé cómo ni por qué, pero Max me pasó con mucha velocidad. Ni siquiera me molesté en taparle porque la diferencia de velocidad era enorme", dijo Lewis Hamilton al referirse a la remontada del piloto neerlandés.

El calendario oficial de la F1 continuará el 2 de abril con el Gran Premio de Australia, a disputarse en el circuito de Albert Park en Melbourne, en lo que será la tercera prueba de la temporada.