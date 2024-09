Julián Santero y la Copa de Oro en Canal 7: "El objetivo es salir campeón del Turismo Carretera"

santero 3.jpg Julián Santero, candidato al título del Turismo Carretera, estuvo en Canal 7 con Sergio Robls y Franco Ballabriga.

Santero lidera la Copa de Oro con 23 puntos antes de iniciar esta etapa final de 5 competencias: "Estamos bien posicionados y este año el objetivo es ser campeón de Turismo Carretera. Intento estar tranquilo y disfrutar las cosas buenas, con los pies sobre la tierra".

Conforme con el rendimiento del Mustang del equipo LCA Racing, Santero se acerca a sus primeras 100 carreras (lleva 97): "En los últimos campeonatos la diferencia final fue escasa y la diferencia es mucha y es poca a la vez. La clave es no parar, es mejor terminar en el puesto 15 que abandonar. La victoria, que es un requisito, ya la tenemos y es algo difícil de lograr".

santero 4.jpg Santero no quiso tocar la Copa de Oro.

"Me gusta correr en San Luis y San Juan porque lamentablemente no hay carreras en Mendoza y es donde me siento un poco local. Va mucha familia y amigos y en general me ha ido bien", destacó el mendocino más ganador en la historia del Turismo Carretera con 8 victorias en finales.

El cronograma del TC en San Luis

Sábado 14/9

11 a 12 Entrenamientos TC

12 a 13.30 Clasificación F2 y Entrenamientos TC Pista

15 a 17 Prefinal F2 y Clasificación TC - TC Pista

17 a 18 Series TC Pista

Domingo 15/9

9 a 10 Final F2

10 a 14 Series TC y Finales TC y TC Pista

Las posiciones para arrancar la Copa de Oro

1) Santero, Julián 1 23

2) Werner, Mariano 1 8

3) Aguirre, Valentín 1 8

4) Gini, Esteban 1 8

5) Urcera, José Manuel 1 8

6) Quijada, Marcos 0

7) Ciantini, Diego 0

8) Mangoni, Santiago 0

9) Lambiris, Mauricio 0

10) Risatti, Ricardo 0

11) De Benedictis , Juan B. 0

12) Ebarlín, Juan José 0

Los 5 primeros ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón).

Las 5 fechas de la Copa de Oro