Julián Santero se despidió del TC 2000 tras alcanzar el subcampeonato

El chubutense aventajó a los hermanos Mariano y Leonel Pernía (ambos con Renault), quienes llegaron segundo (a 3s. 660/1000) y tercero (a 4s. 389/1000), respectivamente.

Julián Santero, de gran temporada, se conformó con el cuarto puesto en la carrera, que le otorgó finalmente el subcampeonato, mientras que Facundo Ardusso (Honda Civic) arribó en el quinto puesto.

Para Santero fue su despedida del TC 2000, tal como había asumido antes de la carrera: "Disfruté mucho en el TC 2000, pero por ahora este es mi último fin de semana en la categoría. Me duele decirlo porque es una categoría que me vio crecer y de la que me llevó recuerdos hermosos", dijo el piloto de Guaymallén que en 2024 seguirá en el TC, se sumará al TC PickUp y negocia una butaca en el TN.

Berni Llaver en el Top 10 en el Cabalén

Completando los 10 primeros de la carrera, se clasificaron Facundo Marques (Renault Fluence), el mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic), los chilenos Javier Scuncio Moro y Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence) y Luis José Di Palma (Fiat Cronos).

En el TC 2000 Series, la victoria quedó en manos de Matías Capurro (Toyota Corolla), mientras que el cordobés de Colonia Caroya, Mateo Polakovich (Ford), arribó tercero y se adjudicó el campeonato.