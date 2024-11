Franco Colapinto y un testimonio conmovedor: "Me enteré de la muerte de mi abuelo por las redes"

colapinto redes 2.jfif Franco Colapinto es furor en las redes.

"El viernes me levanté a hacer pis o algo muy temprano y me habían mandado mensajes amigos pero no entendía qué era. Vi el teléfono un toque y empecé a leer, a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo", recordó.

"Me enteré por la redes y me puse re mal porque no sabía qué pasaba. Fue toda una situación muy fea. La pasé mal todo el viernes. No era lo ideal pero pude manejarlo, estaba mi psicólogo conmigo en Brasil y me ayudó a superar la situación. Es así la ley de la vida, no pasó en un buen fin de semana por ahí. Son cosas que nos hacen más fuertes como personas”.

"Mi sueño era manejar un F1 y listo. Todo lo que viene alrededor yo no lo busqué, nunca lo quise. Fue todo muy rápido, complicado de manejar en un momento. Estoy más consciente de qué es lo que tengo que hacer, mejorar. Nunca se siente normal, no lo buscás".

Colapinto y su futuro en la Fórmula 1

"Tuve una oportunidad única este año y estoy tratando de demostrar que me merezco un asiento para el futuro, ojalá que se dé en el 2025, 2026”, dijo Colapinto respecto de su futuro en la Fórmula 1.

“Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, andá a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales”, señaló el bonaerense antes de referirse a las muestras de afecto de los hinchas: “La gente es una locura, en Brasil parecía una cancha de fútbol. No lo había visto nunca”.

“Al final cuando te cerrás la visera son todos de carne y hueso, son todos iguales y les querés ganar a todos”.

Franco Colapinto sobre las comparaciones con Messi

Más de uno comparó a Franco Colapinto con Lionel Messi y el bonaerense de 21 años asumió: “Es una presión para bien. Haberte ido tan chico, hacer tanto sacrificio: es muy gratificante cuando llegás o te acercás a ese sueño que tenías de tan chico. Pasaron muchas cosas en el camino y cuando llegás lo disfrutás".

"Tuve algo parecido a Leo (Messi): el esfuerzo y las ganas de llegar a lo máximo de nuestro deporte fueron las mismas. Mis ganas de conseguir lo mismo que consiguió él en su deporte son las mismas que tuvo él. Él es un ídolo mundial y de nuestro país. Son muy lindos los aprendizajes que nos dejó”, indicó.