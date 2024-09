Franco Colapinto terminó exhausto tras el primer día de prácticas libres: "Es un circuito muy duro"

►Te puede interesar: Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 2, con un blooper incluido

"Estoy contento con el día, tengo que seguir trabajando y mejorando. Es un buen día para arrancar e ir pasito a pasito. Cuando hago la vuelta estoy fuerte; Alex (Albon), con la mejora que trae su auto, tiene un poco más de ritmo. Pero creo que estoy para meterme en la pelea mañana”, aseveró de cara a la clasificación de mañana que se correrá a partir de las 10 de la mañana, luego de las terceras prácticas libres.

Colapinto también se refirió al circuito callejero, que también presenta su dificultad como lo fue el de Bakú, en fin de semana pasado, en Azerbaiyán. “Es un circuito muy duro. Anduve bien en la práctica uno y también en la dos, solo que no hice la vuelta con la goma blanda que es claramente una sola. Pero me adapté bien a la pista”, analizó al cierre exhibiendo un cansancio considerable.

Colapinto asumirá las prácticas libres 3 desde las 6.30 de este sábado, luego competirá en la clasificación para quedar lo mejor ubicado posible de cara a la carrera del domingo que se disputará desde las 9 de la mañana, hora Argentina.