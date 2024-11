Franco Colapinto llegó a Las Vegas y habló de todo en la Fan Zone de Williams

En la Fan Zone de Williams, el pilarense interactuó con el público luego de días convulsionados tras haber sido visto por las calles de Madrid en compañía de la China Suárez. Sobre este y otros temas, Colapinto respondió ante los simpatizantes allí presentes. Además vivió un tierno momento con un niño y recibió varios regalos.

fan zone colapinto.jpg

Ante la consulta por su supuesto romance con la actriz y el vínculo que no fue muy bienvenido en redes, el argentino respondió entre risas: "Genial, estoy bárbaro mentalmente. De diez", además remarcó la ayuda psicológica que ha recibido desde pequeño. “Yo desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó mucho. Me ayuda mucho hoy en día y creo que en el deporte en general, en el deporte actual es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino de la cabeza. Así que es algo que me ayuda mucho. No te voy a decir que hago porque me van a copiar todos, es un secretito (bromeó)".