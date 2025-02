Sin embargo, dijo: “Es buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. Me gusta mucho y es un gran tipo, pero todo el bombo que se le da no está justificado en el balance final”.

“En G-Drive hizo lo mismo que en Williams. En las seis carreras que corrió para nosotros, cometió cinco fallos. En la única que no se equivocó, ganamos”, tiró.

Roman Rúsinov y Colapinto fueron compañeros

El moscovita de 43 años estuvo en ese equipo con Colapinto y el neerlandés Nick de Vries (corrió catorce carreras en la F1, cuatro con Mercedes en 2022 y once con Alpha Tauri durante 2023).