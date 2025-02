¿Es el nuevo Schumacher? La tremenda sentencia de un histórico de la Fórmula1 sobre Franco Colapinto

En este contexto, quien alzó la voz y soltó una tremenda declaración sobre el oriundo de Pilar fue Joan Villadelprat. El ex Ferrari y Benetton, de sobrada experiencia en la Fórmula 1, conoce en profundidad a Flavio Briatore, con quien trabajó durante más de una década.

El español, sobre esta situación, expresó: “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en (Jack) Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”.

“Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de, no sé, 8 décimas del piloto número uno, pues en dos carreras o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en Fórmula 1”, añadió Villadelprat.

Joan Villadelprat.jpg Joan Villadelprat habló sobre el futuro de Colapinto en Alpine.

Sobre el pensamiento del asesor ejecutivo de Alpine, reveló: “Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones”.

“¿Lo será o no lo será? No lo sabemos. Pero Flavio, que lo conozco muy bien porque he estado diez años. Su mano derecha, mano izquierda y la del medio casi, casi. O sea que lo conozco muy bien. Él ahora ha apostado por Colapinto. Por esto digo que Doohan lo tiene difícil. Doohan lo tiene muy difícil. A menos de que Doohan iguale el tiempo de Gasly. Y Gasly es un piloto rápido, y si está allí, pues entonces la cosa se calmará. Pero si Doohan es mucho más lento que Gasly no creo que dure mucho tiempo”, sentenció.