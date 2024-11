Fórmula 1: la fuerte denuncia sobre Franco Colapinto que hizo el ex piloto Ralf Schumacher

colapinto 3.jpg Franco Colapinto generó una revolución en la Fórmula 1.

Para quien fue piloto de Fórmula 1 entre 1997 y 2007, Colapinto traer detrás un gran "paquete" que también incluye algunos patrocinadores: "Debe haber sido un trato bastante grande".

También, aparte de las razones comerciales, el alemán de 49 años reconoció que Colapinto ha hecho hasta ahora "un gran trabajo" a la vez que reconoció: "Soy honesto: no me lo esperaba. No era tan llamativo en la Fórmula 2".

"No me importa a quien tenga al lado, si lo tengo a Verstappen o a Zhou, les quiero ganar y quedar delante de ellos." (Franco Colapinto)

Embed

Franco Colapinto y su llegada a la Fórmula 1

Franco Colapinto ha generado una revolución en la Fórmula 1, no solo dentro de la pista sino también entre los fanáticos argentinos y latinoamericanos, las redes sociales y los patrocinadores.

Poderosos personajes como el mexicano Carlos Slim y el propio Bernie Ecclestone se han acercado al argentino en las últimas carreras y todo indica que hay un deseo generalizado por darle un lugar en la grilla para la próxima temporada.