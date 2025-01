El sincericidio de Toto Wolff tras la salida de Lewis Hamilton a Ferrari: "No hemos sido capaces de..."

La salida de Carlos Sainz rumbo a Williams, le abrió al británico la puerta para formar parte de uno de los históricos de la Fórmula 1. El vínculo entre el equipo y el piloto es por dos años, con opción a renovarlo por uno más.

El pasado mes de marzo se informó que el contrato de Hamilton rondará los 100 millones de dólares por año, incluyendo su salario, patrocinios, derechos de imagen y bonificaciones, convirtiéndolo de inmediato en uno de los pilotos mejor pagados en la historia del equipo italiano.

En este contexto, Toto Wolff enfrentó los micrófonos y se refirió a qué falló en la recta final de la estadía del inglés en Mercedes: "Esta generación de coches no se adapta a Lewis. Frena tarde y lanza el coche a la curva de forma agresiva. El coche y los neumáticos no aguantan eso, porque los neumáticos no pueden soportar esa carga. A veces es mejor conducir al 98%. En clasificación esto se nota más que en las carreras".

toto-wolff-ferrari.jpg

La performance de Hamilton decayó luego de su lucha con Max Verstappen en la temporada 2021. Sobre la baja en el rendimiento del británico, en su charla con Auto, Motor und Sport, expresó: "Podría haber competido por victorias y títulos incluso después de 2021, si le hubiéramos dado el material adecuado".

"Pero no lo hemos conseguido. Hasta la fecha, simplemente no hemos sido capaces de conseguir que el coche rinda de forma consistente y dar a los pilotos algo que sea predecible, que tenga suficiente carga aerodinámica, que no rebote ni salte, que tenga un manejo aceptable, donde el desgaste de los neumáticos se pueda controlar bien y (el neumático) no esté demasiado frío ni demasiado caliente", completó.

Para finalizar, al ser consultado sobre si su mal año se debió a que ya tenía un preacuerdo con Ferrari, Wolff fue tajante: "No creo que su cabeza estuviera ya con su nuevo equipo. Lewis es demasiado profesional para eso".

Los números de Lewis Hamilton en la Fórmula 1