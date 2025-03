El fuerte mensaje de Colapinto y su equipo contra los haters

Al ser piloto de reserva, el argentino no tiene fecha para su debut. Además, no fue convocado para las pruebas de pretemporada que se realizaron en Bahréin y tampoco lo está para el ensayo de neumáticos (Alpine optó por los otros dos pilotos de reserva).

La desesperación por ver a Franco Colapinto en acción, en una nueva temporada de la Fórmula 1, ha llevado a los fanáticos a inundar las redes sociales. Lo malo es que, en muchas ocasiones, los comentarios son negativos y hasta contienen insultos para el equipo.

En este contexto, Jamie Campbell-Walter no dudó y escribió: “Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores del Alpine".

Mánager Colapinto.jpg El mensaje del mánager de Colapinto en las redes.

"Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”.

Esto se dio como respuesta al posteo de la cuenta @Formula1Fangio: "Llamado a la solidaridad: dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1″.

El piloto argentino de 21 años, que va por su segunda temporada en la Máxima, compartió el posteo. De esta forma, se mostró conforme con la idea que compartió su mánager a través de las redes sociales.