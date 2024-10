Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1, en Austin

colapinto 5.jfif

En declaraciones al sitio oficial de Williams, Colapinto se mostró motivado y consciente de la dificultad que implica correr en un circuito desconocido y con un programa reducido

“Tener solo una hora de entrenamientos libres hace que sea un desafío tomar velocidad antes de la clasificación sprint, pero estoy determinado a salir a la pista y comenzar bien”.

Durante el receso, el argentino trabajó intensamente en el simulador de la escudería en Grove parta llegar lo más preparado posible al evento.

colapinto 1.jpg Colapinto, Albon y Vowles de visita en la sede de Komatsu, uno de sus patrocinadores.

Además, Colapinto aprovechó la ocasión para felicitar a su compañero de equipo, Alex Albon, quien estará celebrando su carrera número 100 en la Fórmula 1 este fin de semana: “Felicitaciones a Alex por sus 100 carreras en la categoría. Es un logro increíble del que puede estar orgulloso. Espero que podamos celebrar el momento con un resultado positivo como equipo este fin de semana”.

"Me preguntan todo el tiempo por mi futuro y me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea de qué voy hacer. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora" (Franco Colapinto en Marca)

El GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El GP de Estados Unidos de Fórmula 1 se disputará en el icónico COTA, un trazado de 5.513 kilómetros con 20 curvas, que se convirtió en un pilar del calendario desde su inauguración en 2012, marcando el regreso de Estados Unidos a la categoría, después de que la última carrera en suelo estadounidense se realizará en 2007.

Días, horarios y TV

Viernes 18/10

Entrenamiento libre: 14:30 Hs

Clasificación Sprint: 18:30 Hs

Sábado 19/10

Carrera Sprint: 15:00 Hs

Clasificación: 19:00 Hs

Domingo 20/10

Carrera: 16:00 Hs

TV por Disney+ Premium y Fox Sports.