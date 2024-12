Carlos Sainz remplazó en Williams a Franco Colapinto y dio que hablar en la postemporada de la Fórmula 1

sainz 2.jfif Carlos Sainz mostró su jerarquía en el Williams.

"Sé que no voy a luchar por podios y victorias en los próximos años, pero no es algo que me preocupe porque ya las tengo", asumió el piloto de 30 años, quien utilizó el número 55 en su auto.

"La gente no se imagina las ganas que tengo de lo que viene en Williams. A la gente le parecerá raro, pero es un proyecto que me motiva muchísimo", dijo motivadísimo Sainz después de dos intensas jornadas de trabajo ya que el lunes hizo algunos ensayos y este martes completó 146 vueltas.

"En mi cabeza está poder ayudar a un equipo mítico como es Williams y volver a ser TOP. Me preocuparé de que ese tiempo dure lo menos posible".

Por su parte, además de publicar sentidos mensajes de despedida a Colapinto (algo llamativo porque sigue teniendo contrato con la escudería), Williams indicó en sus redes sociales: "Se da por concluida oficialmente la temporada 2024. Terminamos el día en P2 (Sainz - 146 vueltas) y P11 (Browning - 105 vueltas) en la tabla de tiempos. Un gran esfuerzo de Luke en su segunda participación en el FW46. La preparación para el 2025 comienza ahora".

Las pruebas de postemporada en la Fórmula 1

Charles Leclerc, con Ferrari, hizo el mejor tiempo de la jornada de postemporada en Abu Dhabi escoltado por Sainz (Williams) y George Russell (Mercedes).

En cuanto a los equipos que supuestamente tienen en cuenta a Franco Colapinto para 2025, Jack Doohan fue 8vo con el Alpine, Liam Lawson se ubicó 13 con el RB y Yuki Tsunoda 17 en un Red Bull.