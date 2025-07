"Fue un problema de transmisión lo que le impedía a Franco salir de boxes" indicaron desde Alpine. "Cualquier otra información reportada es solo especulación".

"La causa no sería algo que abordaríamos en ninguna situación, sí o no. Solo que era un problema de transmisión". Así, la ex escudería Renault desligó por completo de responsabilidad a Colapinto.

Este fue el primer abandono de Colapinto desde que corre para Alpine en la Fórmula 1, y el anterior había sido en el Gran Premio de Abu Dhabi que puso fin a la temporada 2024, cuando una falla en el motor de su Williams lo obligó a retirarse.

El apoyo de Alpine para Franco Colapinto

Actualmente, todo lo que sucede con Franco Colapinto en Alpine se acrecenta y se exagera al 1000%, dado que el argentino no tiene su lugar asegurado en el equipo.

Al accidente que sufrió en la Q2 y el problema en el inicio de la carrera, se ha sumado el rumor de que Valtteri Bottas podría reemplazarlo en Alpine.

No obstante, desde la escudería francesa han mostrado su total apoyo siempre ante el joven argentino, lo que demuestra que seguirá estando presente en el circuito en tanto aproveche sus oportunidades.