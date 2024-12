A qué hora es y cómo ver ¿la última función de Checo Pérez en Red Bull?

La acción comenzará este viernes, 6 de diciembre, con la Práctica Libre 1 (3.30 A.M. México - 4.30 A.M. ET Estados Unidos) y la Práctica Libre 2 (7 A.M. México - 8 A.M. ET Estados Unidos).

El sábado, 7 de diciembre, llegará el turno de la Práctica Libre 3 (4.30 A.M. México - 5.30 A.M. ET Estados Unidos) y la Clasificación, la cual determinará las posiciones de largada para el último compromiso del año en la Fórmula 1 (8 A.M. México - 9 A.M. ET Estados Unidos).

Finalmente, tendrá lugar el evento más esperado del fin de semana. El Gran Premio de Abu Dhabi, que puede ser la última función de Checo Pérez a bordo del monoplaza de Red Bull (pese a tener contrato vigente, recién firmado, hasta diciembre del 2026) comenzará a las 7 A.M. México (8 P.M. ET Estados Unidos).

¿Dónde ver el GP de Abu Dabi en México?

Checo Pérez (2).jpg Envuelto en un mar de dudas, Checo Pérez le bajará el telón a la temporada de la Fórmula 1.

Aquellos que deseen seguir en vivo la acción de Checo Pérez en la última carrera del año para la Fórmula 1, podrán hacerlo a través de las señales de Fox Sports, Fox Sports 3, Fox Sports Premium y F1 TV