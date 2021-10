Acero Cali: el relato del amigo que lo encontró muerto

acero-cali-1 (1).jpg

Luego siguió relatando: “Subí a la pieza con un par de guantes que habían traído y le dije 'George, te están esperando'. Pero no lo miré, sólo dejé los guantes arriba de la cama y me fui. Al rato le mandé un mensaje preguntando si se había despertado, pero tampoco me contestó'.

Luego se acercó a la cama de Jorge y se enteró que estaba muerto. "Entré a la pieza para despertarlo para desayunar. Me acerqué bien al lado de él como para zamarrearlo y despertarlo. Me acerqué y me di cuenta que algo estaba mal porque tenía un ojo cerrado y otro medio abierto. La verdad es que es una sensación que no la viví nunca y menos con un amigo. Cuando lo toqué lo sentí frío y salí gritando por los pasillos en busca de un médico. Llamaron a la ambulancia y a los dos minutos llegó la policía".

https://twitter.com/ESPNKnockOut/status/1444693727419801602 Descanse en paz Jorge 'Acero' Cali



Nuestro más sentido pésame a su familia pic.twitter.com/yNxXyDT6tR — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 3, 2021

"La verdad que siento un dolor muy grande. Hace 24 años que lo conozco, era un tipo macanudo. Yo los había juntado a Marcos (Maidana) y a él. Yo le dije que bajara un cambio con los problemitas que tuvo de salud", concluyó llorando.