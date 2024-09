¿Y si leyéramos en clave política ese nuevo fenómeno llamado Franco Colapinto?

Juan Manuel Fangio.jfif Muchos argentinos imagina que Colapinto es un pichón de Juan Manuel Fangio.

3) Porque los argentinos ya imaginan que podríamos estar ante un pichón de nuevo Fangio, el cinco veces campeón del mundo. O ante un Messi del automovilismo. Es decir, ante alguien inusual que recrea aquella fama de habilidosos y dúctiles con la que supimos diferenciarnos, un relato que se viene destiñendo por tanto desatino político.

4) Porque hasta ahora el tipo no se ha mostrado soberbio ni como un pavote agrandado. Pese a su juventud, parece estar en su eje y, a la vez presentarse como alguien que no se achica ante los desafíos. Un audaz, pero no un desbocado que rifa sus aptitudes. A los 13 años ya era campeón nacional de karting.

5) Porque Colapinto, un distinto, sugiere encarnar lo contrario del gran fracaso político argentino, traducido en ese vergonzoso 52% de pobres que ha puesto nuestra conciencia contra las cuerdas. Este fenómeno de un muchacho de Pilar, al que el lugar común calificaría con liviandad de cheto, es hoy un aporte para rescatar un mejor humor social, un envión para dar ánimos ante la necesidad de salir del pozo.

6) Porque este personaje funciona como el resumen de todos aquellos argentinos que muestran otros caminos para hacer las cosas y hacerlas bien. Hablamos de toda esa gente valiosa que desde distintos ámbitos nos transmite que no estamos muertos, que no somos lo peor del mundo, que el fango no nos tapó, que la trenza no es la única forma de hacer política.

7) Porque nadie ignora que la política demanda una necesaria y lógica confrontación de ideas, pero a veces pareciera que estamos con una sobredosis de carajos y de crispaciones.

8) Porque la firma para la que corre Colapinto, Williamns Racing, ha admitido que hace mucho tiempo que un piloto recién incorporado a mitad de la temporada no generaba tanto interés desde sus primeros desempeños. No debe ser casual que en el último mes este argentino haya sido el piloto de Fórmula 1 más referido en la red social X.

9) Porque Colapinto ha demostrado un interesante criterio en el trato, en particular con la prensa, y de respeto con sus compañeros más experimentados sin caer en esos complejos de inferioridad ante lo desconocido, que suelen traducirse en hosquedad o forzada autosuficiencia.

10) Porque su paso por las Fórmulas 4, 3 y 2, hasta llegar a la actualidad, lo ha fogueado como si fuera una carrera universitaria. Su arribo a la Fórmula 1 es, podría decirse, el inicio de un doctorado.

Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno.jpg Para el Gran Premio de Brasil ya se agotaron las entradas. Es que correrá Colapinto.

11) Porque, cuando aún falta un mes para el Gran Premio de Brasil de F1, ya se agotaron las entradas por la sencilla razón de que correrá Colapinto. Algunos argentinos que sí llegan a fin de mes podrán darse el gustazo de ir a verlo correr. Y los otros, los que no llegan, volverán a hacer subir los alicaídos ratings de la TV como cada vez que conduce Colapinto.

12) Porque con frecuencia la prensa internacional utiliza el término "furor" para hablar de lo que ha significado la llegada de este argentino a la instancia top de las carreras automovilísticas. Y hay todo un debate para saber si Colapinto tendrá en 2025 una butaca asegurada en los asientos vip de las máquinas "voladoras".

13) Porque este muchacho de 21 años, no inventó una vacuna pero es capaz de activar cosas intangibles muy positivas. Por ejemplo, producir expectativas y alegrías. O hacer que valoremos el esfuerzo y la capacidad, la audacia y el arrojo, el ingenio y la osadía creativa.

14) Porque eso, estimados lectores, también es un valor agregado para un país. Y, mucho más, si a un personaje como éste, que partió a los 15 años de su casa para hacer una carrera deportiva como corredor de autos, no se le suben los humos a la cabeza.

