Un salpicón político que no estimula y sienta mal

Cornejo y Valdés.JPG Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, dos gobernadores radicales con estilos distintos a la hora de relacionarse con el presidente Javier Milei.

4. Uno de los puntos centrales del periodismo republicano es el de controlar las actividades del poder político. Sin embargo, algunos sectores del periodismo, sobre todo del televisivo, prefieren dejarlo de lado para -en cambio- hacer un periodismo más oficialista e incluso practicarlo con énfasis. Pareciera que a falta del grosero "6, 7, 8" de la TV Pública kirchnerista ahora abundara no sólo el personalismo extremo sino la pelea mediática entre los periodistas "estrella" (el caso Joni Viale fue sintomático). El prestigio de la profesión parece ser una de las víctimas de esta situación. A muy pocos parece llamarle la atención que los presidentes argentinos no den conferencias de prensa y que sólo accedan a entrevistas con periodistas amables.

5. En los momentos de crisis algunas administraciones políticas suelen, con sus dichos, agravar las cosas en lugar de despejar dudas. Se podrá ser muy ducho en rubros específicos, la economía por caso, pero si eso no es acompañado por la pericia política no le va a resultar tan fácil a un conductor salir de circunstanciales sobresaltos de gestión. Esa conjunción, que bien resuelta genera ese "activo" llamado confianza, no es precisamente la que viene logrando el ministro Luis "Toto" Caputo en estos días turbulentos para el dólar y las reservas.

6. Otro viaje a Estados Unidos del presidente Javier Milei, el tercero de este año. El séptimo desde que asumió en diciembre de 2023. Recibirá un premio. ¿Sólo él? No. Será junto a un montón de gente. La gala se llama Patriotas Americanos y se desarrollará en la residencia particular que Donald Trumpo posee en Mar-a-Lago, Florida. La distinción es de la propia usina "trumpista" y se la conoce como MAGA por las iniciales de "Make América Great Again". En ese contexto, posiblemente tenga un "contacto informal" con Trump, que es lo único que tendría importancia debido a la particular expectación que hay en el país por la negociación con el FMI, ¿Qué es lo "oficial" y qué lo "particular", que es lo importante y qué lo nimio en este y en otros viajes del mandatario? ¿Es necesario generar esas confusiones?

7. El analista político Joaquín Morales Solá, de La Nación, en su columna de los miércoles, referida al interminable y desgastante intento de Milei por imponer al cuestionado juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comparó las diferencias de criterio y posicionamiento de dos gobernadores del radicalismo, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Alfredo Cornejo sobre ese asunto. De Valdés habló del trazo grueso que le ha impuesto a la relación con el Presidente obligando a sus senadores nacionales a caer en sonoros papelones. Afirma Morales Solá que "Valdés es un dirigente que antes logró hacerse de cierto prestigio en círculos políticos y empresarios nacionales, pero que está a punto de perder esa reputación para quedar bien con el gobierno de Milei". Y añade: "En cambio el mandatario de Mendoza, el también radical Alfredo Cornejo, prefirió aconsejarle al Presidente, con el que tiene más coincidencias ideológicas que Valdés, que retire los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte (Lijo y García Mansilla) antes de que sean rechazados por el Senado". Y concluye: "Los estilos describen a las personas".