Sor Juana, defensora de la mujer en un siglo de varones

Me parece apropiado en la celebración del “Día Internacional de la Mujer” hacer referencia al mismo; desde su esencia fundacional e indivisible de su contraparte el varón. Máxime en épocas en que su rol en la humanidad y según la sociedad de que se trate, la mujer para unos, es un objeto tan solo de reproducción y placer del varón; ocultada, intrascendente, ignorada y mal tratada hasta la esclavitud; siendo una muestra cabal de lo arcaico e inaceptable para los tiempos que corren; mientras que para otros, ella es el correcto equilibrio complementario de una sociedad moderna, justa en la que convergen con claridad los términos: equidad entre varón y mujer, e igualdad de oportunidades entre ambas partes. No se trata de someter ni ser sometido, tampoco de no asumir la complementariedad como un deber. Del mismo modo respetando todas las posiciones de pensamiento al respecto, me permito hacer alguna reflexión.

Haber llevado el concepto de género a una ideología fanatizada de confrontación social, bastardeando el sentido original para una necesaria transformación cultural, en una sociedad moderna del siglo XXI, ha puesto a colectivos femeninos extremistas en una posición de cuasi guerra contra el varón.