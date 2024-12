No es sólo culpa de la encabronada burocracia el hecho de que ningún sistema informático de los usados en el paso Cristo Redentor haya servido para atender de manera más eficiente a los viajeros.

Tampoco todos los males hay que atribuírsele a la histórica "pica" existente entre los diferentes organismos de Argentina y Chile que, además de la Aduana, trabajan en el cruce internacional. Y cuyos referentes de Migraciones, del SAG (Servicio Agrícola Ganadero de Chile) o de la ex AFIP (hoy Arca), entre otros, tienen más humo que las quemas ilegales de pastizales. Todos "la van" de machos que cuidan su quintita y nadie se ocupa del Gran Chaparral que vendría a ser ese cruce.

Es decir que pasan los años y las décadas, Maduro y Putin continúan de dictadores de sus naciones como si nada, se reiteran las reuniones bilaterales entre funcionarios (hoy de derecha y mañana de izquierda de Argentina y Chile), las cancillerías prometen el oro y el moro para mejorar el cruce. Y los ciudadanos solemos creerles.

colas paso a chile 10 de febrero 2.jpg

No encuentran la solución para el Paso Cristo Redentor

Incluso los sucesivos presidentes de ambas naciones se han animado a prometer que harán más eficiente el servicio conjunto en la cima de la cordillera. Y se han lamentado de que sus predecesores no hayan podido acertar con una solución. También en este caso hemos confiado al cuete.

Ante el panorama actual de tantos accidentes y muertes, es comprensible que ya no importen tanto los habituales baños sucios ni otras delicias con las que es habitual que le jodan la vida a usted y a los suyos. Ahora se trata de gente que está muriendo o quedando hospitalizada porque la Ruta 7 está en muy deficientes condiciones, sin mantenimiento nacional.

Diciembre arrancó heavy y se augura un verano caótico en el cruce internacional, tanto por el turismo habitual como por el de compras. Todo promete que allá arriba se repetirá, jornada tras jornada, un día calcado del anterior en cuanto a ineficacias. No es tan difícil tomar las debidas previsiones con la debida antelación (feriados largos, fines de año, primera quincena de enero, situaciones favorables en uno u otro país).

El verano pasado el nuevo embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, un hombre ampuloso y polémico, acusó a los chilenos de ser los culpables de las demoras y los problemas que se generaban en el paso. Razones no le faltaban, a pesar de los modos pocos diplomáticos de Faurie avalados por el estilo MIlei.

"Bueno -dijeron muchos argentinos- este diplomático ha puesto los puntos sobre las íes. Un año después casi nada ha mejorado y Faurie ya no se presenta tan bravucón.

Lo concreto, amigos, es que el estado de la ruta 7 está para el traste por la falta de mantenimiento. El gobierno nacional no ha dedicado un soto para sostener la seguridad de un cruce que es estratégico para la economía y la política del país.

Tener que padecer en el Cristo Redentor es "un asunto recurrente" dicen los titulares de los diarios argentinos todos los años. ¿Y uno se pregunta si ocurrirá lo mismo en todos los cruces fronterizos del país? No, estimado lector.

Es más, alguien preguntó a la IA (inteligencia artificial) si los problemas del Sistema Cristo Redentor se repetían en otras aduanas argentinas. "No", contestó la bendita IA.

Esa inteligencia cibernética atribuyó las demoras a que en invierno nieva mucho en la cordillera. Nosotros le decimos: "ok. IA, pero ahora hacen 30 grados y no hay nevadas. Por lo tanto, los trámites tendrían que demorar como si fuera Paso de los Libres", algo que claramente no ocurre.

Conclusión: La IH (Inteligencia Humana) nos está advirtiendo que los miles de argentinos que viajarán a Chile por el paso mendocino van a estar en riesgo por el nulo mantenimiento de la Ruta 7.