Qué dicen los adolescentes en las redes sociales: guía de supervivencia para padres desesperados

En fin. Para disminuir este grito desesperado por entender qué dicen los chicos cuando hablan entre ellos, me dispuse a hacer un recorrido por Internet. Y encontré estas perlas.

Adolescentes con celulares.jpg

LOL, POV y WTF, el significado detrás de las siglas

Si ves estas siglas no desesperes, no se trata de un código entre personas que van a realizar un atentado. Son generalmente abreviaturas de palabras en inglés que utilizan los adolescentes en las redes sociales y que comenzaron a ponerse de moda en la época en la que no podían escribirse demasiadas palabras en los posteos, o para recurrir a la ley del menor esfuerzo para escribir, una consigna que parece que atraviesa la existencia de las criaturas.

Si tu chico o chica adolescente escribe el término “LOL” en sus chats, se está refiriendo a algo divertido. LOL proviene de la frase “laugh out loud” que en castellano se traduciría como “reírse a carcajadas”

Si utiliza “POV” significa que va a dar su punto de vista acerca de algo y en redes sociales, la frase se utiliza para dar un punto de vista particular o una visión original con respecto a una situación cotidiana.

El famoso “OMG” no es otra cosa que “Oh my God”, o “Dios mío” en castellano.

Si la sigla es WTF, sabé que el chico te está insultando, nada más para agregar.

Igual no te creas que tenemos la vaca del lenguaje. Cuando logramos averiguar algunos términos, los pibes ya hace rato que los cambiaron.

Si alguna vez escuchaste a tu hija decir que alguien es su “crush”, que “shipea” a una pareja o que algo le dio “cringe”, y sentiste que necesitabas subtítulos, no estás solo. El lenguaje adolescente evoluciona a la velocidad de un meme viral, y para quienes estamos fuera de ese circuito, puede parecer un código indescifrable. Pero más allá de las risas y confusiones, estas expresiones reflejan una forma de construir identidad y pertenencia.

Diccionario básico para no quedar en modo abuela

Además de las siglas, también hay un cúmulo de expresiones que no vamos a entender aunque nos las expliquen, pero al menos haremos el intento. He aquí un relevamiento pormenorizado de lo que se dice por las redes.

Crush: persona que te gusta o atrae, pero que no necesariamente te corresponde.

Match: persona que te gusta y te corresponde. El término viene de las aplicaciones de citas, cuando dos personas coinciden, hacen match.

Shipear: desear que dos personas estén en pareja. Esta es una de las expresiones más inentendibles de las que entraron en mi relevamiento. Es algo así como "enganchar" a alguien con otra persona, pero en modo virtual. Seguramente no lo entendí del todo, así que te recomiendo hablar con un especialista.

Cringe: este sí lo entendí 100%, es algo o alguien que causa vergüenza ajena. Lo entendí porque muchas veces la cringe soy yo.

Stalkear: investigar a alguien en redes sociales sin que lo sepa. De hecho para escribir esta nota he stalkeado a muchísima gente.

Hype: entusiasmo o expectativa por algo.

Aesthetic: estilo o estética visual.

Funar: exponer públicamente a alguien por una conducta cuestionable.

Same: expresión de coincidencia o identificación.

RT: viene de "Retuitear" afirmar lo dicho por otro.

Slay: hacer algo con gran estilo o éxito.

Es un fuego: es una expresión de que algo te gusta por demás. Puede referirse a una persona o a un objeto

Es cine: algo de excelente calidad, muy emocionante, o con un gran argumento.

Banco: estar de acuerdo o apoyar algo o a alguien.

Canon: algo que es oficial o auténtico dentro de una narrativa

ATR: atodo ritmo; estar muy activo o entusiasmado.

Manija: estar muy ansioso o emocionado por algo.

Nashe: expresión de aprobación o entusiasmo.

Y la queso: frase para cerrar una discusión o remarcar una afirmación.

Modo diablo: estar en una actitud muy intensa o descontrolada.

Andar en una: expresión inexplicable porque parece que le faltara una parte, andar en una es estar metida en algo, estar obsesiva con algo o bien, puede ser una acepción de "andar el cualquiera". En fin, lo dejo a su criterio

Abeja: persona molesta o insistente.

Alta paja: no tener ganas de hacer nada

Los significados emojis que nunca entenderíamos

emojis redes.jpg

Partiendo de la consigna de que no podemos entenderlo todo, los significados de los emojis entraría en la categoría de cuestiones inabordables al cien por cien. Sin embargo, entre los adolescentes, los que más se utilizan son los corazones de colores y ahí sí hay un idioma más o menos entendible.

Los corazones tienen diferentes significados según el color. El rojo, obviamente, es el que utilizan los enamorados. Los rosas, son los que apuntan a una relación de amistad, pero sin atracción sexual y los morados, al revés: atracción sexual sin otro interés. Si los corazones son amarillos, significan intención romántica.

Por supuesto que el significado de estos íconos tienen que ver con su contexto. Porque si un grupo de amigas se envía un emoji de "conejitas" significa diversión, y no es lo mismo si ese emoji es enviado por varones.

aquí hay algunos significados más, para que "te manejes" en el mundo de tus adolescentes