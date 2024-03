¿Por qué una periodista quiere ser reina de la Vendimia?

►TE PUEDE INTERESAR: La opinión de Gabriel Canci sobre la Vendimia: El Estado y el sector privado unidos para modernizar la Fiesta Nacional de la Vendimia

Antonella virrein.jpg Antonella, una periodista que tomó la decisión de ser reina de la Vendimia. Paseo Federal 2024. (Foto: Patricio Caneo).

Dejame demostrarte porqué una periodista puede "vivir Vendimia desde adentro" sin dejar de ser todo lo que soy ni intercambiando roles de a ratos. De todas maneras, cabe aclarar que mis raíces están estrepitosamente aferradas a la labor vitivinícola y esa es, quizás, la causa primera que me convocó a probar una experiencia que, a veces, poco tiene que ver con la celebración de la cosecha. Para la actual virreina de Rivadavia, todos los factores confluyen y se integran para ser protagonista de una elección ¿de qué cosa?

¿Por qué siendo periodista decidí ser reina de la Vendimia?

La habilidades comunicativas y sociales siempre fueron copiosas en mi infancia y adolescencia, cuando más interesada estaba por "meter bocado" en espacios nuevos y por emprender todo aquello que estuviera a mi alcance para obtener participación social. De niña me miraba al espejo jugando a ser conductora de televisión y vestía para las mejores galas y carruseles con coronas imaginarias. Años después, emprendí todos mis sueños (incluso sin estar segura de que en realidad lo eran) hasta cumplirlos. La convicción es mi motor y todo deseo que se me cruza irrefrenablemente por el camino, lo trabajo.

Verse reflejada en el espejo y notar "el aire de reina" no es suficiente. Fueron cientos de miles de páginas las que me empujaron con vehemencia al autodescubrimiento para ser lo que soy. Mis experiencias forjaron mi pulsión de querer cambiar algo, desde donde se desprende mi pasión por el periodismo y mi representación vendimial. La cercanía con la realidad de niñas, niños y jóvenes; vecindades barriales; artistas; comerciantes; merenderos y comedores comunitarios; y entidades sociales que pujan en mi ciudad con energía superadora; tiene mucha más repercusión que una cara bonita. ¿No te parece que ser periodista y reina de la Vendimia tienen puntos en común?

Antonella virreina rivadavia 2.jpg La cercanía con el pueblo es el rol principal de una soberana. Paseo Federal 2024. (Foto: Patricio Caneo).

Me crié entre viñas. Supe ver el sudor, las lágrimas y las alegrías del ser que más me enseñó a vivir: mi abuelo. Como consecuencia, las problemáticas de todo tipo en torno al trabajo de la vid comenzaron a hacer eco en mi consciencia. Es imposible ignorar lo que tanto nos pertenece a los mendocinos. O por lo menos para mí, la periodista que también es reina. Mi carácter social no me dejó distraerme ni un efímero segundo. ¿Cómo no iba a querer ser reina si el rol al que aspiraba es el que mejor se ajusta al de una soberana? Porque aunque en reiteradas ocasiones se presenten situaciones deshonrosas para importunar un posible reinado del mérito, como comunicadora me propuse dominar (en el sentido de la información) el mundo de las reinas vendimiales desde algún lugar, a pesar de todo y sin desprenderme de mi objetivo social. En mi caso, tengo el honor de ser virreina.

No fue sencillo transitar el extenso camino de artimañas, altibajos y de inescrupulosa algarabía para estar acercándote mi experiencia. Mucho más enrevesado es parafrasear lo que quiere dilucidar la moral y el alma dañadas. Abandonando las alusiones y dejando cabos sueltos que como lector podrás hilvanar, te comparto cuál es la mayor riqueza de llevar una corona y una banda cuya inscripción son cada una de las letras que conforman “Virreina Rivadavia”: el cariño de los niños, la mirada rejuvenecida de los ancianos y la reiterada animosidad de un pueblo para conmigo. Tres imprescindibles que hacen a la reina.

Puedo ser periodista y tener una mirada crítica de la fiesta de celebración de la cosecha, mientras que vivo un sueño que perseguí en mil espejos. Sobre todo porque a las mujeres tantas veces nos dijeron que no podemos o no debemos hacer algo, que buscamos cada vez con más agallas un lugar en el mundo a través de la representación social. No solo hay que tener olfato para discernir a qué atender, sino que también se requiere una voz consistente y oídos agudizados que nos permitan alcanzar a todos y cada uno. Por si te perdí entre estas líneas, continúo hablando de ser soberana de la Vendimia pero seguramente te estás dando cuenta de cuánto tiene que ver con la comunicación. Entrar en el mundo vendimial es ser consciente, estar formada y sentirse preparada para lo que vaticina portar una corona, barajando la posibilidad de ser la reina distrital, departamental o nacional. Con inexperiencia, pero sin titubeos a la hora de saber cómo representar.

Pisada de la uva Antonella rivadavia.jpg Antonella Prandina, Virreina de Rivadavia 2024, en la Pisada de la Uva en el Mendoza Shopping.

Otros méritos provienen del corazón, que en mi caso no ha dejado de apresurar su pálpito en cada abrazo o expresión de aliento. Y ese latido constante y creciente resuena en un pueblo entero. Cuando bregan por hacerme percibir que están en armonía con mi andar, cuando en cada evento avisto los rostros que me han abierto las puertas de sus hogares un tiempo atrás y soy consciente de que aún recuerdan mis promesas más sinceras, me siento la reina más afortunada. Mi misión siempre fue, es y será comunicar. Lo haré como periodista, como reina y como descendiente de vendimiadores que marcaron mi alma procurando que yo también dejara mi huella. Si además de periodista puedo ser una mujer hacedora de la cultura y el puente perpetuador de la tradición, sintiéndolas a flor de piel, es porque indudablemente soy una merecedora de mis luchas y una afortunada de mis sueños.

Estas son las palabras de una periodista que decidió ser reina de la Vendimia y hoy reseña su aventura desde lo más profundo de su espíritu luego de meditar con raciocinio y juicio sobre la inescrupulosa vileza de algunos personajes cuya ambición entorpece, pero también sobre las bondades de un grupo que desea ser representado por alguien que entienda su contexto social y lo acompañe con responsabilidad. Siempre actúo desde el lugar más honorable y leal a los valores que dejo entrever. Y por eso soy, paralelamente, la misma niña inocente que paseaba entre las viñas, la profesional de la comunicación y la Virreina de Rivadavia.

IMG-20240203-WA0136.jpg Fiesta de la Vendimia Rivadavia 2024 "Mujer de Vendimias". (Foto: Romina Álvarez).

Antonella Prandina es periodista de UNO

