Pacto Parental, un llamado a hacernos cargo

El 26 de marzo de 2024, el psicólogo social Jonatan Haidt se ocupó de entender qué estaba pasando con estas generaciones criadas con tecnología. En su libro La Generación Ansiosa, Haidt recorre con datos el alarmante incremento en trastornos de la salud mental en niños, comparándolo en una línea de tiempo con la salida de las distintas versiones de iPhone.

jonatan haidt El psicólogo social Jonatan Haidt autor de La Generación Ansiosa. Foto: Gentileza El País

El libro causó una verdadera revolución y, junto con él, una serie de estudios científicos respaldaron sus aseveraciones: una industria diseñada para captar y sostener la atención está "friendo el cerebro" de nuestros hijos, y el nuestro también. Pero nosotros ya somos grandes, podemos hacernos cargo de nuestras propias miserias. Nuestros hijos, en cambio, no están capacitados para discernir cuándo "es mucho" frente a semejante cantidad de estímulos diseñados precisamente para mantenerlos conectados.

Paradójicamente, sacamos a nuestros hijos de la calle y la plaza por temor a "violadores seriales" y los dejamos en su habitación con un celular, sin mucho control, porque no importa lo que hagamos siempre hay formas de sortearlo, expuestos a "violadores seriales" en el mundo digital.

Pero no creo que mirar hacia atrás tenga mucho sentido, porque nuestros hijos crecen y requieren un acompañamiento constante. Pacto Parental busca mirar para adelante, enmendar un error, corregir el rumbo.

Y no queremos reinventar la rueda, solo sumarnos a un movimiento que crece día a día. La ciencia entiende que hasta los 13 años los niños no deben tener celular y hasta los 16 no deben tener redes sociales. Aquel lector curioso podrá hacer el ejercicio de buscar papers que validan esto. No es nuestra intención someterlo a juicio. Como padres, creemos que es más productivo tomar medidas, hacerle caso a la ciencia —que para eso dedica su vida al estudio de estas problemáticas—, y nosotros enfocarnos en lo nuestro: dedicar nuestra vida a criar hijos sanos, a darles un futuro, a mejorar su entorno y procurar inculcarles valores que hagan de este mundo, el mundo de ellos, un lugar mejor.

El autor de esta nota

Nacho Castro es licenciado en Comunicación Social (UNCuyo). Se desempeñó como periodista y Social Media Manager del Grupo América, especializándose en tecnología y redes sociales. Fue Coordinador de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y, desde hace 12 años, dirige la agencia de marketing y comunicación Polenta. Es empresario y padre de 3 hijos.