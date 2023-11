Omar De Marchi y Luis Petri aguaitan para volver al juego según nos toque un destino libertario o peronista

TE PUEDE INTERESAR: Mendoza y su balotaje: massistas, libertarios y radicales en la semana que define todo

Sin pruritos

De Marchi, es liberal, pero no libertario. De Marchi cree en las convenciones republicanas. Milei, no. Sin embargo el mendocino, no parece tener prevenciones y pruritos para aceptar su nuevo costado mileísta. Tal vez sea de los que creen que con tal de echar al peronismo del centro del poder, hasta podemos aceptar alguna excentricidad de extrema derecha.

En eso, De Marchi, formado en el Partido Demócrata, se parece a la actual dirigencia gansa que, desesperada por recuperar algunos fulgores de los que supo tener el centenario partido de Emilio Civit y de Don Pancho Gabrielli, mira para otro lado cuando el "León" Milei recita disparates para su futura gestión.

Omar De Marchi-La Union Mendocina.jpg Omar De Marchi, el creador de la Unión Mendocina

En La Unión Mendocina ya se escuchan -sotto voce- algunas cautelas ante posibles ensoñaciones nacionales de De Marchi que le hagan dejar en segundo lugar de sus amores al partido que fundó de cero en esta provincia, y que la ciudadanía local puso en segundo lugar en la intención de voto, es decir como la principal fuerza de oposición.

Nadie en este grupo político cree que un personaje desgastado como Daniel Orozco, que fue candidato a vicegobernador de De Marchi en las elecciones mendocinas, pueda suplantar al lujanino en la tarea de poner en funcionamiento a La Unión. Tampoco le ven uñas de guitarrero a Jorge Difonso, un político muy ganado por el territorialismo y por la agobiante ortodoxia antiminera.

Seguramente, De Marchi, que no es ningún improvisado ni un reciénvenido de la política, esté rumiando todo esto con sumo empeño. No va a rifar a La Unión porque es su carta de presentación para poder volver a ser candidato a gobernador en 2027, pero para eso deberá cuidar muy bien el discurso, porque ahora lo que deberá exhibir es su capacidad para ser un activo, pero, a la vez, muy riguroso líder de la oposición a Alfredo Cornejo.

Petri, el halcón

Al sanmartiniano Petri, una de las sorpresas políticas del año por haberle hecho frente con cierto éxito a Cornejo en la interna radical y por haber sido el candidato a vicepresidente de la Nación de Patricia Bullrich, le quedan también caminos alternativos.

Podría ser uno de los futuros funcionarios que el tándem Macri-Bullrich introduzca en un gabinete de Milei. Más borrosas son las chances de que forme parte, quizás en Seguridad, de la gobernación de Cornejo que comenzará el 10 de diciembre. Pero nunca se sabe. Mucho va a depender la forma en que Petri se juegeue por el líder de La Libertad Avanza y del apego que Milei demuestre respecto de las normas constitucionales.

patricia bullrich y luis petri javier milei.jpg Por su buena elección en la interna provincial Luis Petri fue propuesto como candidato a vice de Patricia Bullrich.

Por lo pronto, el radical Petri ya ha ratificado su adhesión a los halcones del PRO en contra de la decisión de la UCR nacional de defender la neutralidad ante Milei y Massa. Esas muestras de independencia de Petri no son una rareza. Podría decirse que son constitutivas en su forma habitual de actuar.

De allí que surjan muchas preguntas. ¿Podrá Petri, en caso de que gane Massa, volver al redil de la UCR sin problemas? ¿O probará, como ya hizo De Marchi, y luego replicaron -a borbotones- tanto Macri como su alumna Patricia Bullrich, buscar en la militancia libertaria un nuevo futuro?

A Petri lo ayuda a tomar estas decisiones la cucarda que los votantes le pusieron en el pecho cuando enfrentó en las PASO mendocinas a Cornejo. Pero valga citar un detalle: si Cornejo es un zorro viejo, Petri está preparando la tesis para recibirse.