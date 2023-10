No soy de ninguna casta, me llamo Fernanda

Los sabios aprenden sin necesitar la experiencia y los que somos menos sabios, necesitamos que la vida nos acerque una lección para aprender. Esa lección me llegó y fue, antes de la pandemia, de la mano de una cruel enfermedad que me enfrentó a mí misma para saber qué haría yo para encontrar mi destino. Hubiera querido encontrar ese destino sin necesitar del hecho que provocó mi aprendizaje, pero eso no lo puedo cambiar, aunque sí pude saber qué era lo que yo podía hacer con aquello que las circunstancias habían hecho de mí.

Así fue que, después de dieciocho años de ejercer mi profesión con orgullo y dedicación, decidí comenzar a estudiar Gestión y Administración en Salud, porque necesitaba capacitarme lo suficiente como para tener la posibilidad de ayudar desde el lugar que me tocara hacerlo. Entonces me incorporé a la política. Sentí mi vocación. Jamás quise pertenecer a una casta o elite con el objeto de conseguir privilegios personales. Reconozco que la política a menudo ha sido asociada a los intereses mezquinos y a la desconexión que algunos políticos tienen con la realidad de la gente. Yo quise y quiero desafiar esa percepción enfocándome en la transparencia, la empatía y la autenticidad con la que hago mi trabajo de legisladora. No pertenezco a ninguna casta, ya lo dije, pero conviene que lo repita.