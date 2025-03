Muchos nos preguntamos cuál es el verdadero significado de esta época para los mendocinos. Hay adeptos y detractores, desde el más fanático hasta el taxista que reniega por una calle cortada.

Lo que creo es que lo más importante de este momento del año en Mendoza es el sentido de pertenencia. Si hay algo indiscutible, es que esto que sucede es mío. Nací con esto. Es como mi escasa estatura o mi pelo ondulado: nací así, con la Vendimia. Inevitablemente, me guste o no, ella me pertenece. Es parte de mí. Más tradicional o más moderna, más folclórica y menos rockera, pero, de una forma u otra, es un hecho del que no puedo escapar.