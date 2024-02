Milei generó ronchas con su catarsis urbi et orbi lanzada desde Israel e Italia

Mientras cumplía su viaje político-espiritual, y como si la lejanía le permitiera ver de otra manera las cosas, un tropel de improperios eran lanzados por el Presidente para denunciar la "mugre", el "estiércol" y la "corrupción" que, según él, reinan en la política tradicional de la Argentina, en particular, entre los dialoguistas que decían tener un apoyo crítico hacia su gestión.

No hubo piedad para "los traidores". Los que intentaron modificar el articulado de la ley ómnibus, incluidos algunos propios como Carolina Píparo, fueron alcanzados por el rayo. Ni hablar de los gobernadores, que para el Presidente estuvieron entre los principales infieles y renegados al obligar a los legisladores nacionales de sus provincias a votar en contra de determinados artículos que debían ser aprobados en particular.

Alfredo Cornejo.jpg Alfredo Cornejo, aquí en la Playa San Agustín, lamentó las declaraciones de Javier Milei.

La bolsa

En Mendoza el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los principale sostenedores -desde el radicalismo- de la gobernabilidad de Milei, lamentó que el mandatario nacional hubiese metido a todos los gobernadores en la misma bolsa y ubicó a los gobiernos de Cambia Mendoza entre los que habían trabajado con otro rigor distintivo en el manejo de las cuentas públicas sin esperar todo de la Nación, como ocurre con otras provincias de las llamadas "feudales", vinculadas por lo general al peronismo y con escaso empleo privado.

En la sonora denuncia -con nombres y apellidos- que la Casa Rosada lanzó por las redes sociales con el fin de darles un escarmiento a los legisladores que intentaron modificar la famosa norma ómnibus (ahora caída en desgracia) quedó ratificado que esta administración no forma parte de las que negocian políticamente a base de formas protocolares más clásicas.

Los gobernadores han sido señalados, sin medios tonos, como personajes acostumbrados a un vil "tome y daca", es decir a un sistema de componendas donde el principal beneficiario no es el ciudadano, sino los aparatos políticos que, según el libreto mileísta, tienen montado un sistema perverso donde todo se corrompe para beneficio de unos pocos dirigentes.."No estamos dispuestos -ha dicho- a hacer política de esa manera mugrosa"

Sin medias tintas

Milei ha echado desde Europa a ministros y funcionarios de su gabinete acusándolos de ser afines a los gobernadores ahora cuestionados. Todo parece haberse roto. Nada de medias tintas. La consigna ahora es: o estás conmigo para cumplir lo que el pueblo votó en el balotaje o estás en mi contra. "La casta ha quedado desnuda y sin máscaras", explicó con algún exceso de didactismo.

Los más castigados hasta ahora por la verba inflamada del Presidente han sido los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Salta, Gustavo Sáenz. Pero ha quedado en claro que hay un borrón y cuenta nueva. La durísima decisión de eliminar los subsidios que las provincias recibían de la Nación para solventar el transporte público ha dejado patitieso a más de un mandatario.

El "león" de la Casa Rosada le ha dado además una vuelta de tuerca a esta movida. La derrota política del Ejecutivo en el Congreso está siendo leída en otra clave por Milei, quien se ha propuesto convencer a la ciudadanía de que esto -que la casta muestre las uñas- era lo que él necesitaba para hacer las cosas a su manera, sin los ladinos oropeles del "acuerdismo" en los que se esconderían los "delincuentes de la política" para concretar sus negocios.

"Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen", ha anunciado el Presidente. Del gobernador peronista de Córdoba, ha dicho que "en vez de andar llorando por plata, que deje de pagar pauta publicitaria por 26 mil millones de pesos destinada a periodistas ensobrados" y "que dejen de gastar en recitales". Lo mismo, aseguró, le pasa al gobernador radical de Santa Fe: "despilfarran".

Dedos marcados

"Estamos eliminando los curros de la política", aseguró, y puso como ejemplo los fideicomisos, esas grandes reservas de dinero para fines determinados, como la obra pública, pero que la política usa para otros fines. "Uno les toca los fideicomisos y saltan como leche hervida. Hay políticos que viven como magnates con esa plata". Por eso lo que pasó en el Congreso "fue en realidad maravilloso" porque dejó a la casta en evidencia. "Quedaron todos con los dedos marcados".

Esta semana tan explosiva ha servido además para que el mandatario libertario anuncie que La Libertad Avanza formalizará una coalición con Mauricio Macri y los halcones del PRO. "Naturalmente vamos a fluir hacia eso", admitió desde Roma. Después de varias semanas en que se habló de ciertas "desconfianzas" de Milei contra Macri, ahora "todo fluye".

Petri con Milei, Macri y Bullrich.jpg Milei comentó que las recomendaciones que le ha hecho Macri le han servido "muchísimo".

El Presidente contó que "las recomendaciones que me hace Macri me sirven muchísimo". Al respecto asegura que el creador del PRO le enseñó una frase recurrente del político corrupto: "¿La mía está, no?"

Como para meter sal en algunas heridas, cuando alabó la labor de Patricia Bullrich en Seguridad dijo estar "infinitamente orgulloso" de ella, Milei agregó: "al igual que de Luis Petri, nuestro ministro de Defensa".

La purga

Faltan casi dos años para que las elecciones legislativas de 2025 le permitan al Gobierno dar un supuesto batacazo con el fin de obtener una anhelada mayoría en el Congreso. Por ahora, Milei tiene los legisladores que obtuvo en la primera vuelta (30% de los votos), que son muy pocos, Necesita de las alianzas. El balotaje fue estupendo para Milei (56%), pero ahí se votaba sólo para presidente y vice.

Si sigue tratando tan mal y con tan pocos matices a los aliados circunstanciales y, sobre todo, a los gobernadores con performances más profesionales y rigurosas (que podrían ayudarlo a sacar leyes), se las verá feas.

Los analistas políticos insisten en remarcar que en una democracia republicana como la nuestra no hay forma de gobernar sin el Congreso. Milei cree poder sortear esas ocurrencias y así lo hizo saber mediante una purga de emociones.

