Mafias, extorsión y coimas: la pelea detrás del ecocidio de 340 toneladas de langostinos

La pesca informal es uno de los principales problemas en los puertos argentinos, especialmente en los patagónicos, con esquemas de micro corrupción muy aceitados. El plan del gobierno provincial es digitalizar y dar más control y seguridad en el ingreso y egreso de los puertos. “Hablamos con la flota para que los cinco kilos de langostinos que les regalan a los marineros, sean con un vale a retirar por planta. Porque esos cinco kilos gratis son los que reciben el milagro de Jesús y se multiplican en cincuenta kilos... Necesitamos cortar esto de raíz y que no salga un sólo langostino sin guía…” dice uno de los funcionarios del gobernador Ignacio Torres. “Esos kilos que reciben los marineros, los reparten luego entre estibadores, efectivos de Prefectura, inspectores de la Secretaría de Pesca… es un espanto” se sinceran. La verdad es que todas estas irregularidades forman parte del negocio y son bien conocidas en la Patagonia. Mucha gente vive de la pesca formal, pero la informalidad completa el sueldo y en muchos casos lo supera.

Hoy la pesca de langostinos es noticia, porque una protesta sindical del gremio SUPA que agrupa a los estibadores (los trabajadores que bajan la carga de los barcos), terminó generando el desperdicio gigantesco de 340 toneladas (340.000 kilos) de langostinos frescos, que debieron ser enterrados por la única empresa que tenía capacidad logística para ello, la firma Alcántara, en Trelew, la misma ciudad en la que funcionan plantas ilegales de procesamiento de pescado. Esa carga equivale a poco más del 0,13 % de la captura anual en aguas patagónicas, que desde 2018 no supera las 200.000 toneladas anuales. ¿Qué valor comercial tiene el langostino fresco? Los empresarios reunidos en las cámaras pesqueras afectadas por la protesta del SUPA (los estibadores, que son clave y factor crítico del funcionamiento de un puerto) denunciaron que el langostino que debieron descartar vale USD 5.000.000. Esto es unos USD 15 por kilo. Si cualquier mendocino quiere comprar un kilo de langostino fresco, pelado y precocido en una pescadería local, no le bajará de $24.000 el kilo. Además de esta pérdida, los días del paro que empezó el 29 de diciembre hasta que lo interrumpió la conciliación obligatoria dictada y prorrogada hasta el 31 de este mes, significaron pérdidas por unos USD 125 millones. Mucho dinero de una pesca de la que se exporta el 95 %, y que es muy sensible al entorno, al ambiente, al clima, y a la depredación.