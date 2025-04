Los que dicen tenerlas llenas: hoy, Juan Grabois

"Grabuá", como le dicen los burlescos que afrancesan la pronunciación de su apellido, teatraliza su malestar y hace como que critica a Cristina, a la que en el fondo venera. Él quiere ya un pacto interno para la unión real o ficticia del peronismo. E insiste en que no hacerlo le significará una tragedia al PJ en los comicios legislativos de este año.

Ante esa situación, Grabois no dudó en ofrecerse, con empeño samaritano, a actuar como intermediario entre Cristina Kirchner, jefa del PJ nacional, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ex mejor alumno de la dama, devenido en rebelde way en contra de las viejas prácticas y melodías del peronismo.