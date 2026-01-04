La senadora Mariana Juri realizó un balance del año y planteó los desafíos clave para el país

mariana juri Senadora nacional Mariana Juri (UCR). Foto: gentileza

Durante 2025, mi tarea como senadora nacional se orientó a una gestión que combinara responsabilidad institucional, defensa del federalismo y promoción del desarrollo productivo, turístico y social, con especial atención en la defensa de los intereses de Mendoza.

En ese marco, tuve la posibilidad de aportar activamente en debates centrales como la modernización laboral, el Presupuesto, el régimen penal tributario, Ficha Limpia y la implementación a nivel nacional de la Boleta Única.

La tarea parlamentaria se expresó tanto en la sanción de leyes clave como en la presentación de proyectos propios y compartidos, el trabajo en comisiones estratégicas, el fortalecimiento del diálogo político y la vinculación permanente con sectores productivos, educativos, culturales y sociales.

Asimismo, participé activamente en distintas actividades en Mendoza y mantuve un contacto permanente con el sector productivo, con el objetivo de defender mejor sus intereses y comprender cabalmente los desafíos que enfrenta.

El cierre de 2025 nos encontró con la enorme responsabilidad de dotar al país, después de 3 años, de una herramienta imprescindible como el Presupuesto nacional. Haber colaborado con ese objetivo, aún con diferencias, me dio la tranquilidad de haber aportado a una Argentina con reglas más claras y previsibles. No estábamos discutiendo solo números, estábamos discutiendo, ni más ni menos, el rumbo que eligieron los argentinos. Tener presupuesto también significa volver a creer en nosotros mismos y estar dispuestos a consensuar aspectos básicos para que el mundo vuelva a creer en la Argentina.

A los mendocinos ya nos resulta habitual. Hace más de una década que Mendoza transita un camino virtuoso que le ha permitido crecer con previsibilidad. Esperamos que este presupuesto también contribuya a continuar bajando la inflación, que durante años mantuvo cautivos a millones de argentinos.

La reforma laboral, uno de los temas fundamentales a tratar

De cara al nuevo año, se abre una gran oportunidad, adecuar a los tiempos actuales una normativa laboral que lleva más de 50 años sin reformas. Avanzar hacia una ley de Modernización Laboral, pensada para responder a las nuevas dinámicas y formas de trabajo y convertirse en una herramienta concreta para dejar atrás años de estancamiento del empleo. Es cierto que una buena ley laboral no crea trabajo por sí sola, pero también es cierto que sin una legislación adecuada el empleo no llega.

Esta reforma es necesaria, aunque no suficiente. El empleo llega cuando hay crecimiento de la economía e inversión. Por eso seguiremos apoyando herramientas como el RIGI e impulsando medidas que fortalezcan actividades altamente generadoras de empleo, como el turismo. En ese sentido, venimos trabajando y continuaremos promoviendo una mayor conectividad aérea, fundamental para destinos lejanos, y reconociendo a los prestadores turísticos de todo el país, verdaderos artífices de este crecimiento.

Hay otro aspecto clave, la formación de los trabajadores. Una modernización laboral no puede limitarse a facilitar la contratación y la movilidad; debe integrar la reconversión. Por eso considero imprescindible avanzar, junto con la reforma laboral, en un sistema federal de capacitación en el empleo, con incentivos fiscales para las empresas que formen trabajadores dentro de sus propias estructuras.

En esa línea, venimos trabajando para que la ley contemple aspectos vinculados al primer empleo y a la capacitación laboral, emulando programas exitosos de Mendoza como Enlace–Enlazados, que permitió que miles de mendocinos se incorporaran al empleo formal y lo sostuvieran en el tiempo.

El modelo Mendoza es un faro para el país. Debemos seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para que la Argentina transite un camino virtuoso similar. Pero Mendoza también necesita que la Argentina crezca, si la Argentina crece, Mendoza está preparada para despegar definitivamente.

El desafío es enorme. Sabemos que el camino no es fácil, pero estamos convencidos de que vale la pena. No todo da lo mismo. Una gran mayoría de mendocinos hemos elegido un camino de crecimiento para Argentina. Seguiré poniendo todo mi esfuerzo en acompañar esa esperanza con responsabilidad, compromiso y trabajo.