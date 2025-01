Javier Milei y la coyuntura crítica: una oportunidad histórica para Argentina

La dimensión económica: estabilidad y recursos estratégicos

El primer pilar de esta transformación será la estabilidad económica, que requiere fuentes genuinas de divisas. A diferencia de décadas pasadas, donde la solución pasaba por endeudamiento o privatizaciones, hoy Argentina tiene la posibilidad de aprovechar su matriz productiva: energía, agro y minería.

Vaca Muerta mendocina.3jpg.jpg Para 2030, se proyecta que Vaca Muerta podría generar un superávit energético de U$S 30.000 millones anuales.

Energía: el potencial de Vaca Muerta

Para 2030, se proyecta que Vaca Muerta podría generar un superávit energético de U$S 30.000 millones anuales, superando incluso las exportaciones actuales del agro. Esta segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo puede no solo resolver la falta de divisas, sino también permitir el pago de la deuda pública y la eliminación del déficit fiscal.

Agro: el motor histórico

El agro sigue siendo el pilar económico argentino, aportando más de U$S 25.000 millones anuales en exportaciones. Aunque históricamente dependemos de los precios internacionales, su relevancia es indiscutible como generador de divisas.

Minería: una oportunidad en ascenso

El litio y el cobre, esenciales para la transición energética global, representan una oportunidad histórica para Argentina. Provincias como Jujuy, San Juan y Santa Cruz ya muestran un crecimiento notable en inversiones mineras, y se espera que este sector siga expandiéndose. Para dimensionar el potencial, basta observar a Chile, donde la minería representa el 15% del PBI y más de U$S 50.000 millones en exportaciones.

El desafío económico es claro: garantizar un marco adecuado para las inversiones, promover la explotación sostenible de estos recursos y lograr un superávit comercial que estabilice el tipo de cambio.

La dimensión política: liderar en un péndulo cambiante

La política argentina se encuentra en un momento inédito: una derecha disruptiva domina tanto en ideología como en formas, algo sin precedentes en la historia democrática reciente. Sin embargo, el liderazgo de Milei, como cualquier fenómeno político, está sujeto al movimiento pendular de la opinión pública.

Milei: un liderazgo surgido de la crisis

El presidente encarna el rechazo a la "casta política" que dejó al país al borde de la hiperinflación y con un 50% de pobreza. Su victoria responde a un voto emocional, más que ideológico, impulsado por el enojo con el presente y la esperanza de un cambio disruptivo.

La oportunidad legislativa

Este año, el oficialismo enfrenta una elección crucial. Con solo 8 bancas en juego de las 47 que posee, proyecta aumentar su representación a 90 diputados, lo que lo convertiría en el bloque mayoritario. Esto garantizaría estabilidad política y facilitaría la aprobación de reformas necesarias, mitigando el impacto de futuros cambios en la opinión pública.

Consolidar instituciones inclusivas

El desafío final es consolidar instituciones inclusivas que permitan un desarrollo sostenible. Esto implica:

Respetar el Estado de derecho , asegurando que las corporaciones no dominen las decisiones públicas.

, asegurando que las corporaciones no dominen las decisiones públicas. Promover un mercado competitivo , dejando que el sector privado decida en qué áreas invertir y desarrollarse.

, dejando que el sector privado decida en qué áreas invertir y desarrollarse. Diversificar la economía una vez alcanzada la estabilidad, generando valor agregado que trascienda los recursos naturales.

La coyuntura crítica que enfrenta Argentina no puede ser desperdiciada. Si logramos alinear lo político y lo económico, creando un marco que incentive las inversiones y fomente la estabilidad, podremos construir un futuro próspero. El camino es difícil, pero el potencial está a la vista.

Argentina tiene una oportunidad única para romper con décadas de decadencia. Solo con visión estratégica, decisiones acertadas y compromiso con las instituciones inclusivas podremos convertir esta coyuntura crítica en el inicio de una nueva etapa de desarrollo. El escenario es esperanzador, pero el tiempo apremia.