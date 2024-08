Javier Milei y Alfredo Cornejo cruzan los dedos para que el "Albertogate" dure 3 años más

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yanez, denunciado y denunciante por lesiones y violencia de género.

El PJ, como ordenador de todo

El peronismo es claramente el movimiento o partido político más importante de Argentina y fue el más potente y organizado de Latinoamérica por mucho tiempo. Hoy, experiencias similares, como el PT de Brasil o Morena de México lo doblegan.

No es una puja Boca-River por la cantidad de hinchas pero no hará falta que amplíe sobre el particular, ningún partido le toca los talones al Partido Justicialista ni en cantidad de afiliados, ni en cantidad de adherentes, ni en cantidad de veces que ha ganado elecciones en Argentina.

Ergo, es el movimiento que más dirigentes expone en el poder (tira a la parrilla) y que más arriesga en comportamientos individuales. No hay santos en política ni todo es tan transparente como pretenden hacer creer quienes militan en el purismo y están más sucios que una papa sin lavar. “De lo que alardeas careces”, decía mi abuelita.

La formación de nuestros magistrados

También hay que decir que muchos fiscales y jueces militaron en sus juventudes universitarias en la Franja Morada, brazo político universitario radical, y hacen la vista gorda cuando los delitos se vinculan con hombres o mujeres de la política que no provienen del peronismo.

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, aprovechó la presencia de los medios en una rueda improvisada luego de una actividad oficial para tirarle un baldazo de alquitrán a Cristina por el tema Alberto: “Cristina es la gran responsable de Alberto Fernández, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo se hace el distraído hoy”, espetó Cornejo.

Él también fue parte del armado en 2007 que depositó a Cristina en la Rosada y a él en la intendencia de Godoy Cruz que lo catapultó a la fama por su buena administración y lo llevó a la gobernación mendocina 8 años después.

Todos tenemos derecho a cambiar y, además saben ustedes, la memoria no está de moda en épocas en las que la gente googlea todo. Ahora Lourdes Arrieta lee el Nunca Más, aplausos para ella.

El show de los últimos días es parte del viejo sainete de delitos políticos domésticos. Los invito a hacer memoria así me eximen de enumerar escándalos, afanos y otros guisos con políticos involucrados que nunca se investigaron o que la justicia no se esforzó por encontrar culpables.

El Presidente y su incontinencia

Javier Milei no se anda con chiquitas en redes sociales y bordea, con comentarios chismosos, algún programa televisivo de la farándula vernácula. Trató sin más de “prostituta” a alguna de las mujeres que salen en los videos producidos por el cineasta autodelator Alberto Fernández.

El Presidente juega fuerte en un terreno que puede traerle beneficios por un rato pero a la larga afectarlo, en solo 8 meses de gestión ha demostrado una especial debilidad por presentar novias en sociedad. ¡Albricias! Si el que manda es feliz, puede redundar en felicidad para el pueblo y ¡que viva el amor!

Es paradojal que ese estilo chabacano e irreverente le traiga buenos resultados porque todo Javier Milei es el anti manual de la comunicación política.

“Show o nada, mi amor”

Nunca se había visto semejante deschave de la intimidad presidencial. Con Alberto en el centro político escarnio o carneo de por medio, los errores de la gestión de Javier Milei se disimulan fácilmente.

Ni hablar si a eso le sumamos el show del pico a Amalia “Yuyito” González y el fallido ninguneo del vocero Manuel Adorni a la figura del “zurdo” Diego Maradona que le terminó saliendo por la culata por el repudio inmediato que obtuvo en redes y por parte de los propios protagonistas a quienes sí destacó –en su maniqueísmo hartante— como “zurdos buenos”.

El país no para de regalarnos fotos y entremeses de lo más variados, no sería fácil encontrar guionistas capaces de escribir el libreto del día a día argento.

Yuyito González y Javier Milei.JPG Javier Milei y Yuyito González.

Hay medios en los que sólo sucede el culebrón de Alberto

Sería demasiado burdo si se tratase de una estrategia pero es obvio que no es lo único que pasa en el país en donde esta misma semana apareció un decreto impulsando la venta del paquete accionario que el Estado tiene en las represas de la Región del Comahue de las que es dueño mayoritario, aunque en las últimas horas el propio gobierno dejó correr que se trata de un error y que no se venderán.

Otra, las universidades no comenzarán de manera regular sus actividades del segundo cuatrimestre, por nombrar sólo un par de cosas que también pasan en el mismo país de Puerto Madero.

Aún la ministra de Capital Humano no cumple con la orden judicial de dar uso a las varias toneladas de alimentos vencidos o por vencer en el país donde Unicef dijo: “Hay un millón de niños y niñas que se van a dormir sin comer.”

El Albertogate es un escándalo ideal para usar hasta que no queden ni los huesitos. Tiene todos los condimentos para alimentar el morbo social: fotos con ojos morados, chats con chicas de la farándula, un ex presidente desgastado en el que se puede descargar la furia y una sociedad sobrepasada por una crisis económica agobiante.

