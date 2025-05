Hebe Casado y la Bullrich avanzan imparables y se tiran de cabeza a la pila bautismal libertaria

Bullrich y Hebe Casado Seguridad.jpg

A las dos les fascina "armar lío". Con la diferencia de que el finado Bergoglio les reclamaba hacer bolonqui a los jóvenes no a señoras ya consolidadas. La política tiene eso de bueno. No le hace asco a las damas políticas con experiencia ni a las más veteranas. Tampoco a los varones con canas y ñañas. Casado tiene 49 años y todavía podemos ubicarla en el ítem "con experiencia";

En cambio Bullrich tiene 68, casi 20 años más que la mendocina, y es veteranisima de la política, oficio que la ha llevado desde los montoneros al PJ liberal de Carlos Menem, de allí al Frepaso y después al macrismo y al libertarismo sin solución de continuidad. Según la macrista María Eugenia Vidal, la actual ministra de Seguridad Nacional ya ha pasado por siete partidos políticos.

En realidad Bullrich y Casado se suman ahora en alma (el cuerpo lo resguardan) al proyecto anarcocapitalismo de Javier Milei aunque experimentan cierta inquietud respecto deesa corte de los milagros que es La Libertad Avanza (LLA).

Las dos damas seguramente harán alharaca para que todos sepamos que son afiliadas libertarias con carnet. Empero, no les hace mucha gracia el estilo de Karina Milei para armar partidos, y menos algunos de los personajes que pululan en LLA, rubro en el que Mendoza tuvo presencia descollante con la inolvidable Lourdes Arrieta, echada del mundillo austríaco bajo el rótulo de inmanejable por los hermanos Milei.

El norte de la vice

Hebe Casado, quien ha asegurado que su norte es terminar los cuatro años de vicegobernadora y no saltar a ninguna otra candidatura en ese lapso, había dicho hace algunas semanas que "la verdad que a mi no me mueve la aguja estar en un partido o en otro porque no voy a ser parte de esta elección".

¿Qué aguja se movió para que ahora ella se esté eyectando tan briosa desde los restos de un PRO implosionado a La Libertad Avanza?

La médica Casado no debería olvidar que en Mendoza no se ve con buenos ojos eso de andar demasiada pegoteada con los de la Casa Rosada. De la misma manera que la cristinista Anabel Fernández Sagasti debería saber que aquí se considera impropio que una senadora nacional por Mendoza trabaje el 95% de su tiempo para su jefa partidaria Cristina Kirchner y no para esta provincia.

La médica Hebe Casado no debería olvidar que en Mendoza no se ve con buenos ojos eso de andar demasiada pegoteada con los de la Casa Rosada.

Los medios de Buenos Aires, ingeniosos para encontrar motes, ya la mencionan a Casado como "la primera vicegobernadora libertaria de la Argentina". Ella, obsesionada con Omar De Marchi a quien acusaba de ser un dictador en el PRO, le deben haber salido frases tipo "chupate esa mandarina, lujanino".

Le esperan momentos difíciles a la vice porque en Mendoza, y por más que ahora Casado vaya a tener carnet de libertaria, se las tendrá que ver con los levantiscos de ese extraño Partido Demócrata libertario que conduce Facundo Correa Llano, donde pretenden hacer valer la cucarda de haber sido los primeros socios que MIlei tuvo en Mendoza cuando sólo era candidato a diputado nacional.

Raros "gansos" nuevos

Otra que hace roncha en ese ámbito libertario es la diputada nacional del PD Mercedes LLano, para quien es inconcebible que La Libertad Avanza arme un acuerdo con el gobernador Cornejo y por ende con la ahora libertaria vicegobernadora Hebe Casado, que sigue firme en Cambia Mendoza.

"Jamás podríamos ir juntos", dice Llano respecto de Cornejo a quien acusan de sostener "un modelo populista, intervencionista y progresista". En alguna época no muy lejana algunos dirigentes demócratas que dejaron huella se jactaban de ser "conservadores con una veta progresista".

Ni hablar de lo que debe pensar de Casado la dirigencia del PRO mendocino referenciada en De Marchi. No sólo detestan a Cornejo sino a la vicegobernadora de Cambia Mendoza. La verdad es que están en un verdadero merengue conceptual.

¿Cómo harán los macristas mendocinos para seguir haciendo política si Milei cierra un acuerdo con Alfredo Cornejo? ¿Desaparecerán? Macri ya no los contiene y a Milei no les generan interés. Incluso se baraja la posibilidad de un nuevo partido local de desencantados del PRO y del PD.

Lo concreto es que las dos rebeldes del PRO traspoladas a LLA se han dado el gusto de dar la nota dejando en banda al cascoteado Maurico Macri, pero también a los miles de argentinos que, en el caso específico de Bullrich, la votaron como candidata presidencial del republicanismo liberal de Juntos para el Cambio y que hoy la ven lo más fresca como anarcocapitalista, insinuando que ella nada debe aclarar respecto de lo que nos vendió en 2023.

Lo de Casado es distinto. Se va del PRO para afiliarse al mileísmo, pero manteniendo el compromiso electoral con Cambia Mendoza, con Cornejo y con la vicegobernación.

Las heroínas feministas "Thelma y Louise" de aquella película de Ridley Scott llevaban las cosas hasta las últimas consecuencias inmolándose en el Gran Cañón. Las nuestras, a escala, obvio, se vanaglorian de ser zarpadas.