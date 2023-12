Hay esperanza

Me nace en lo personal y me lo transmiten aquellos con los que he tenido oportunidad de compartir en este último tiempo, la necesidad de sembrar la reflexión y la esperanza para que en el próximo período -sobre la base de las lecciones aprendidas- sea posible construir las condiciones que tanto anhelamos para salir adelante.

Hemos tenido un gran ejercicio ciudadano y democrático este año. Así fue que acudimos a las diferentes instancias electorales marcando un rumbo claro: ponerle fin al proyecto populista. Más allá de los desdoblamientos, entendimos muy bien por quién quiere la gente ser gobernada, y es por eso que quienes estamos en espacios gubernamentales tenemos que ser los que mejor debemos comprender el mandato y la gestión a realizar.