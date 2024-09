Faja XXL para que entren todos en el PJ y la UCR: el final de Sagasti y un Petri inquieto

►TE PUEDE INTERESAR: Petri desvinculó a la tiktoker mendocina Coty Bravi y al funcionario que la designó

La cumbre de dirigentes que conduce el partido que ha gobernado varias veces la provincia de Mendoza ya empieza a mirar para otro lado pensando en futuros armados electorales. En un partido históricamente dominado por los machos, fue verdaderamente disruptiva la candidatura de Sagasti en 2019 para enfrentar a Rodolfo Suarez.

Anabel Fernández Sagasti.JPG Anabel Fernández Sagasti lideró un partido que debe recofigurarse para seguir en carrera.

La por entonces (como actualmente) senadora nacional se impuso en una interna en la que todos apostaban que el triunfo sería del acuerdo entre los sureños Omar y Emir Félix que aportaron a Cristina Da Dalt como compañera de fórmula del ya fallecido Alejandro Bermejo con fuerza territorial en su Maipú natal y en el Gran Mendoza, aunque fue justamente allí donde Sagasti dio el batacazo.

Muchos peronistas cancheros en elecciones internas, vieron la mano de Alfredo Cornejo en el triunfo de Sagasti en esa interna abierta para definir candidato a gobernador peronista en 2019, nada mejor que tener una rival cristinista en una de las provincias que más detesta a la ex presidenta. Papita pal’ loro.

Ser de La Cámpora en Mendoza se paga caro

Sagasti y su ex marido Lucas Ilardo fundaron esa agrupación interna del peronismo pos crisis con el campo en 2010 y muy rápido ella se coló en las listas del PJ siendo electa diputada nacional en 2011, senadora nacional en 2015, reelecta en 2021 y la primera candidata a gobernadora peronista mujer en 2019. Gran currículum para sus jóvenes 40 años.

La política de alianzas que hará el peronismo en la provincia es aún una incógnita. Hay quienes ven socios a los del Partido Verde y otros a José Luis Ramón. Los más optimistas y nada temerosos de los rejuntes irían con todos en la misma bolsa o como dice el histriónico Guillermo Moreno con un pragmatismo que asusta: “En el peronismo entran todos”.

Esta vuelta, los intendentes peronistas mendocinos tienen natural prioridad para interferir en los acuerdos y armados de listas para 2025. Con un kirchnerismo muy concentrado en la provincia de Buenos Aires y sin poder nacional, lo que digan desde Recoleta o desde el Instituto Patria, importará muy poco en el peronismo mendocino, al menos en este turno electoral.

Boinas blancas, amarillas y lilas

También la política de alianzas que encarará la UCR es todo un enigma. Julio Cobos no pareciera muy convencido de meterse en la misma bolsa a la que entren los libertarios amigos de Luis Petri y los PRO cercanos a Hebe Casado.

Se cuelan por el medio en el centenario partido dos asuntos clave de la discusión cortoplacista que empiezan a evidenciar grietas internas e irán delineando armados: la discusión por las universidades públicas y la privatización de Aerolíneas Argentinas, una empresa que es emblema nacional y que ya fue privatizada con muy malos resultados en los ’90, época que fascina al Presidente, quien busca reeditar algunos de esos capítulos de una serie que ya vimos.

El radicalismo es, en esencia, un partido que le ha dado un fuerte valor y participación central al Estado en todos los aspectos del ser humano. Si bien nunca fue revolucionario –más allá del acontecimiento de su creación— ni rompió demasiado el statu quo cada vez que gobernó, siempre defendió la gratuidad de la educación incluida la universitaria y las empresas estratégicas para el desarrollo del país en manos del Estado.

Luis Petri en San Juan 3.webp Luis Petri, el radical mendocino en el gobierno de Milei.

De hecho, la Reforma Universitaria de 1918 se dio en pleno gobierno yrigoyenista y se convirtió en bandera de la UCR. El peronismo, en cambio, si bien garantizó a fines de los ’40 la gratuidad universitaria, estuvo a punto de defeccionar en ese modelo de defensa del Estado cuando el menemismo pretendió en los ’90 el arancelamiento de las universidades que fue abortado por los propios estudiantes y docentes quienes tomaron por meses las universidades públicas e impidieron el avance arancelario.

El ruido a veto de la ley de financiamiento universitario es grande y a Milei no pareciera importarle violar la autonomía universitaria metiéndose en los presupuestos de las casas de altos estudios.

Con Aerolíneas Argentinas pasó más o menos lo mismo pero allí Carlos Menem sí pudo avanzar y la vendió a capitales españoles. Cuantificar el valor de la línea de bandera por el dinero que “pierde” puede hacernos perder un pedazo del asunto: Aerolíneas vuela a lugares donde no vuelan otras aerolíneas y no porque no sean rentables esas rutas sino por cuestiones estratégicas como destinar aeronaves a la venta para achicar la flota y obtener liquidez inmediata. Un juego finito sólo comprendido por el inversor que prefiere rentabilidad antes que desarrollo del interior profundo.

A ciudades como San Rafael es importante que llegue un avión porque la matriz económica del Sur de Mendoza ya cuenta con esos ingresos de turistas que van a gastar dinero hospedándose, comiendo y comprando regionales. Ni hablar del empresario que viene dos días y genera una inversión que le da trabajo a 10, 20 ó 100 sanrafaelinos o lugareños.

No sólo a pasear viene la gente a San Rafael o a cualquiera de las otras 17 ciudades a las que solamente llega Aerolíneas Argentinas.

El riesgo de un relato sesgado

No lo van a contar mientras buscan privatizar la empresa pero cuando estuvo en manos de los españoles Marsans, la devolvieron reventada, desguazada y sin algunas propiedades inmuebles valiosísimas que la empresa tenía en ciudades como París. Hablando de obtener rápida liquidez.

Es una empresa estratégica para el desarrollo del país. De avanzar la privatización al menos podrían obligar a que quienes compren Aerolíneas Argentinas sean capitales argentinos. De paso le bajan el volumen al ruido a lobby pro empresas extranjeras que trae el intento privatizador. Y la pregunta final sería: si da pérdida, ¿por qué la quieren tantas empresas foráneas como aseguró el CEO de la compañía esta semana?

Turismo Aerolíneas Brasil.jpg Se define el voto de los aliados a Javier Milei por la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La diputada nacional radical Pamela Verasay adelantó que acompañará el pedido de la Casa Rosada de privatizar Aerolíneas Argentinas. Ella seguirá llegando al aeropuerto de Mendoza sin demasiados sobresaltos porque además la competencia trae a varias empresas cada día desde Buenos Aires.

Petri sigue inquieto, mediático, muy alineado con el presidente Milei y con esa agenda buscará ser clave en la toma de decisiones del partido del cual no piensa correr los pies del plato. Hacía mucho tiempo que un ministro de Defensa no figuraba encabezando las marquesinas y las vidrieras de la política vernácula.

Con ese criterio de oferta, demanda y mercado con el cual Milei busca poner en fila a todo el Estado, comienza a definirse el futuro de los partidos más competitivos de Mendoza y el sabor que tendrán esos guisos es impredecible.

►TE PUEDE INTERESAR: En la era Milei, más de 121 mil mendocinos cayeron en la pobreza y 54 mil en la indigencia