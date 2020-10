Éramos pocos y ahora nos zampan otro Gran Hermano

"¿Lo qué?", solían preguntar, cuando yo era chico, algunas personas si no entendían algo. La misma pregunta me brotó a borbotones cuando leí que el gobierno nacional había creado un nuevo organismo público, definido como "un observatorio" destinado a hacer un seguimiento de las informaciones que publica la prensa independiente. La nueva repartición, que seguramente se llenará de militantes kirchneristas rentados, se llama Nodio, una especie de contracción de "No al odio".