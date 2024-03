Entre el Pacto de Mayo y las tardanzas de la Vicepresidenta

Claramente ningún asesor de Victoria Villarruel nació en Mendoza: la vicepresidenta fue la figura más importante del firmamento político que se dignó a dar una vuelta por la provincia para los festejos vendimiales y por eso ¡gracias Vicepresidenta! Peeero. El viernes se acostó tarde después del anuncio de Javier Milei convocando al Pacto de Mayo y eso le jugó en contra al otro día porque no hubo ‘posponer’ posible en su despertador que la pusiera de pie. El avión no la esperó y despegó… más tarde tendría suerte con quienes le hicieran la segunda y le sostuvieran la vela para esperarla. Nota: esta columna cree la versión de que la Vice no pudo subirse al primer avión a Mendoza pero hay otra que indica que sí lo hizo.